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娛樂 最新消息

Energy合體朝聖《不可能8》 最怕牛奶要大家趴在飛機上拍MV

Energy成員牛奶（左起）、阿弟、Toro、坤達和書偉合體出席《不可能的任務：最終清算》台灣首映會。（記者潘少棠攝）Energy成員牛奶（左起）、阿弟、Toro、坤達和書偉合體出席《不可能的任務：最終清算》台灣首映會。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的動作鉅片《不可能的任務：最終清算》昨晚在台舉辦首映會，男團Energy再度合體力挺。

出道23年的他們依然活力滿滿，牛奶更被主持人張兆志虧「已變保久乳」。牛奶分享保鮮秘訣：「多運動、多挑戰，因為《不可能的任務》只有阿湯哥可以超越阿湯哥。」阿弟則說：「所以只有Energy可以超越Energy！」

Energy日前為該片到台北101挑戰登高後進行16蹲的「不可能的任務」，回憶拍攝當天空拍機只有一、兩分鐘，坤達笑說：「因為不知道有沒有拍到，我們只能一直蹲！」

Toro則說自己是系列粉絲，還收藏了全套電影藍光，更說很怕牛奶看完電影又失控：「上次叫大家16蹲，看完不會要我們趴在飛機上拍MV吧？」

由於他們演唱的《星期五晚上》入圍金曲獎，活動最後現場粉絲也送上祝福。《不可能的任務：最終清算》明天在台上映。

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