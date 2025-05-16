《不可能8》坎城紅毯樂玩自拍 阿湯哥從不說「不」成就任務

湯姆克魯斯現身《不可能的任務：最終清算》坎城影展紅毯，對著鏡頭大比愛心。（歐新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展持續進行中，昨最受矚目的焦點莫過於好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯帥氣現身，他繼2022年帶著《捍衛戰士：獨行俠》再訪坎城後，這回攜手導演克里斯多夫麥奎里與《不可能的任務：最終清算》主演群重返法國南部海濱大道，盛大出席紅毯活動。

阿湯哥身穿帥氣黑西裝，神采奕奕地走上盧米埃大劇院紅毯，沿途簽名、拍照來者不拒，他和演員們在主題音樂現場演奏中與劇組一同高喊「Bravo！」引發全場歡呼。

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《不可能的任務：最終清算》在坎城影展首映，導演克里斯多夫麥奎里（前）和湯姆克魯斯及主要演員們大玩自拍。（美聯社）

雖然電影並未安排正式記者會，阿湯哥下午驚喜現身導演麥奎里的大師課，與觀眾分享拍攝經驗。談到一場飛機零重力特技戲，阿湯哥透露從不接受「不」這個答案，笑說：「不要請求允許才去做，直接去做就對了。」他強調電影與人生都不完美，「但你得勇於嘗試，而且做了總比不做好。」

阿湯哥投入《不可能的任務》系列至今超過30年，被問及是否為他主演的「伊森韓特」最後一役，他仍表示：「這是30年努力的總結。」更感性回憶1996年首集是他第一次擔任製片的作品，如今仍能站在紅毯上，「真的就是夢想成真。」

導演麥奎里則坦言，串流崛起讓他曾對電影未來感到悲觀，「是湯姆讓我留下來的」。兩人對大銀幕體驗的堅持與熱愛成就了這部壯觀的動作鉅片。《不可能的任務：最終清算》明天在台上映，坎城影展則將持續至當地時間24日。

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