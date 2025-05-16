池昌旭31日獻主持首秀 「KT POP」率7韓團嗨爆高雄

池昌旭將為台灣歌迷獻出主持首秀，和歌手互動成一大亮點。（友善的狗提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025霸王級韓流音樂盛典「KT POP」將於31日在高雄世運主場館盛大登場，男神池昌旭首次以主持人身分登場，送給台粉驚喜大禮。大勢女團IVE領軍MONSTA X小分隊、GOT7成員Mark等，共7組韓團夢幻聯動，用音樂嗨爆南台灣。

池昌旭今年除了會和孫藝真、全智賢等頂級女神合作戲劇，更大秀全能才華，將出道16年的首次演唱會主持秀獻給台粉，展現與偶像藝人截然不同的化學反應，為演出增添亮點。

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IVE新專輯賣破百萬，鞏固大勢女團地位。（友善的狗提供）Mark選在端午節回家鄉開唱，和台粉共度難忘夜晚。（友善的狗提供）

夯團IVE於2月推出新專輯《IVE EMPATHY》刷新百萬銷量紀錄，氣勢橫掃韓國音樂榜單與告示牌全球榜，展現驚人續航力。適逢端午連假，父母都是台灣人的Mark將重返「故鄉」舞台，以solo身分演出，勢必為樂迷留下最珍貴的舞台記憶。

MONSTA X的小分隊HYUNGWON（左）和SHOWNU將於成軍10週年之前，搶先來台會粉絲。（友善的狗提供）

MONSTA X小分隊SHOWNU和HYUNGWON則以一貫強悍舞台掌控力登台，由於團體成軍將滿10週年，兩人搶先與台灣歌迷共度重要里程碑，放話帶來耳目一新的全新演出。

主辦單位昨同步公開超狂粉絲福利，凡購票入場的觀眾皆可憑門票免費領取限量精美帆布袋乙個，在5月24日前購票者即可參與抽獎，有機會獲簽名拍立得、親筆簽名海報、池昌旭合照名額，以及演出彩排搶先觀賞等珍稀體驗，購票可洽KKTIX、全家Famiport。

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