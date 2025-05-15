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娛樂 最新消息

閃兵藝人滾雪球 再逮10人-陳零九 陳大天 阿虎 李銓已交保

威廉與警方相約在航空站。（記者劉人瑋攝）威廉與警方相約在航空站。（記者劉人瑋攝）

〔記者陸運鋒、徐聖倫、王定傳、李文馨、林惠琴、侯家瑜／台北、新北報導〕檢警偵辦以男子陳志明為首的閃兵集團，今年2月拘提3名仲介及男星王大陸等10名計畫逃兵役男，事隔2個多月，檢警昨執行第二波掃蕩，新北地檢署複訊後，依刑法偽造文書及妨害兵役治罪條例，諭令藝人陳零九、陳大天、李銓等人15至30萬元交保，至於大根昨晚至截稿前尚未抵台，經紀人表示：「原定是9點半抵台，但飛機誤點，所以目前還不確定。」而他返國落地後會直接遭拘提。

藝人陳大天被移送新北地檢署。（記者陸運鋒攝）藝人陳大天被移送新北地檢署。（記者陸運鋒攝）

新北地檢署昨晨指揮新北市刑警大隊、永和警分局拂曉出擊，持拘票、搜索票前往雙北、桃園、台中、高雄地區，拘提欲閃兵或已閃兵成功的10名役男，包括陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、陳向熙、陳信維、舞台劇演員黃博石及范姓男子。

閃兵藝人滾雪球 再逮10人-陳零九 陳大天 阿虎 李銓已交保男星陳零九被警方拘提到案。
（記者陸運鋒攝）

此集團由陳志明為首，收費約10至50萬元不等協助操作血壓數據偽造體檢。警方指出，威廉花費50萬元、陳零九疑花費30萬元，陳大天約20至30萬，阿虎20萬。

陳零九與陳大天昨遭拘提，後來分別以30萬、25萬元交保，陳零九經紀公司表示尊重調查；大根透過公司承認2023年為工作考量而循醫療機構診斷後申請免役；陳大天則發聲明致歉。其他藝人交保金額為阿虎28萬、陳信維20萬、李銓、黃博石與范男各15萬。

檢方相當重視此案，當警方帶回這些閃兵役男，地檢署還特別派出檢察事務官到偵查隊，會同警方逐一詢問筆錄，結束後再陸續移送新北地檢署複訊。

指導役男操作血壓數據偽造體檢

檢警調查，閃兵集團買了多套血壓監測儀器指導這些役男，先反覆以憋氣加上腹部出力或繃緊肌肉等方式，造成血壓異常，役男體檢時，再謊稱有高血壓病史，等他們獲得返家配戴儀器機會後，再找有心血管疾病患者「頂包」配戴，因監控數據顯示血壓異常，以此取得重度高血壓證明，將「常備役體位」更改成「免役體位」。

據了解，過往役男若因病想爭取免役，須在指定醫院體檢，若是患心血管相關疾病，也要在院內反覆測量，直到醫生認定屬重度高血壓等情況，才不用當兵，後改成返家配戴24小時血壓監測儀器測量，陳嫌等人看準這個漏洞，趁機大撈一筆。

據知，陳嫌等人曾幫一名役男裝病免役成功後，透過「好康逗相報」並給予介紹費等手法拓展客源，向想裝病躲兵役的役男收取10萬元至50萬元不等費用，若是知名藝人費用就更高，第一波被逮的王大陸更斥資360萬元企圖閃兵，但還未成功陳嫌就因其他案件落網。

內政部揪出逾120例異常免役案

內政部指出，自去年底起主動清查異常免役個案，發現逾120例，其中10位為藝人。民政局表示目前涉案複檢醫院多為台北榮總，北榮則回應將配合調查、釐清事實，勿枉勿縱。內政部並強調，若查實役男不符免役資格，將撤銷處分，重新體檢補服兵役，若年逾37歲已過服役年限，則依法判刑但不需補服役。

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