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《零日攻擊》民主峰會首映 Janet喜會台灣前總統蔡英文

前總統蔡英文（左）和在《零日攻擊》演總統的Janet在 「哥本哈根民主高峰會」同框。（牽猴子提供）前總統蔡英文（左）和在《零日攻擊》演總統的Janet在 「哥本哈根民主高峰會」同框。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台劇《零日攻擊》以中國對台灣侵略為題材，獲邀在13日的「2025哥本哈根民主高峰會」進行世界首映，製作人兼編劇統籌鄭心媚、飾演總統的「Janet」謝怡芬一同出席，會後前總統蔡英文和Janet相見歡，促成難得一見2位「台灣總統」的世紀相會，蔡英文跟Janet開玩笑說：「妳不用選舉就可當總統真好！」Janet也回：「我詮釋角色時，都看著妳跟妳的團隊做功課。」

《零日攻擊》因台海戰爭題材與區域安全有緊密相關，去年10月便收到主辦單位邀請，成為本屆峰會的專題座談之一，該劇在峰會現場向全球政要進行世界首映，映後全場起立鼓掌長達2分鐘，許多觀眾於會後向主創團隊表達敬佩與感動，蔡英文現場也為《零日》團隊加油打氣：「一定要成功！」

製作人鄭心媚提到製作這齣戲的初衷，是認為台灣人一起活在中國這個陰影下很久，但從沒真正碰觸過它，她說：「台灣現在這麼自由，我們為什麼不能談論這件事？」因此找來10位導演以劇集模式呈現10個故事，演員卡司包括日星高橋一生、水川麻美、港星杜汶澤、連俞涵、莊凱勛等人。

她也提到此次受邀參與峰會座談與放映，許多人向她表達激動心情，像是「這一部戲一定要讓全世界看到 」，也有香港與會者表示看到落淚，英國《金融時報》更以「台灣電視劇《零日攻擊》以震撼人心的場景畫面呈現中國入侵」大篇幅報導這齣台劇。

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