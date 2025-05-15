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娛樂 最新消息

〈搜查瑠公圳首映〉朱軒洋同框吳卓源零互動

朱軒洋（前排左）與吳卓源（前排右）同台無交集，不願讓電影失了焦。（記者潘少棠攝）朱軒洋（前排左）與吳卓源（前排右）同台無交集，不願讓電影失了焦。（記者潘少棠攝）

張世讚潘儀君凍齡 30年前演兄妹如今扮夫妻

朱軒洋（左起）、潘儀君、張世飾演趙家一家三口，昨天在松仁威秀大團圓。（記者潘少棠攝）朱軒洋（左起）、潘儀君、張世飾演趙家一家三口，昨天在松仁威秀大團圓。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《搜查瑠公圳》昨天在台首映，朱軒洋、吳卓源等人盛裝出席，不過兩人因為合作該片在去年鬧出緋聞，時隔一年合體同框，雙方零互動。吳卓源被問到電影上映心情，表示非常開心，這是幕前幕後一起完成的作品，希望大家能夠喜歡。

導演賴俊羽、出品人邱瓈寬昨率劇組演員出席首映會，朱軒洋與飾演父母的張世、潘儀君好不容易同台，張世30年前曾與潘儀君演過兄妹，如今變成夫妻，張世大讚潘儀君保養得宜，依然凍齡，「跟上次看到時一模一樣，看到她就想到我媽媽，因為我媽媽非常漂亮。」潘儀君則吐槽張世是「長得太著急」，太吃虧了，現在長得剛剛好。

張世稱朱軒洋在開拍前很謙卑請教他很多事情，結果到了片場卻非常欠揍，讓他心想「奇怪我沒得罪你」，原來是朱軒洋很沉浸在叛逆兒子一角。張世說看著朱軒洋就像看到小時候的自己，讓他十分慚愧，而一旁的邱瓈寬也稱當年很想打張世：「你年輕的時候跟他一樣！」

朱軒洋則表示，能夠與張世對戲是他演戲當中最棒的經驗值，張世告訴他演員要用真實去感受，對朱軒洋十分受用。朱軒洋的媽媽昨天也親臨現場力挺，而邱瓈寬則表示：「盡人事聽天命，盡力就好，希望大家會喜歡電影。」電影將在5月22日上映。

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