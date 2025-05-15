五月天完封香港演唱會 阿信預告閉關備第10輯

五月天香港演唱會順利落幕，團員和歌迷都留下難忘回憶。

（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前晚順利完成香港啟德主場館最終場演唱會，6月27日起將回到台北大巨蛋繼續8場「回到那一天」巡演，對於外界好奇「為什麼五月天總是在開演唱會？」阿信說：「因為我知道，在那裡等我的人，是你。」

前晚演唱《任性》前，阿信突然提到：「明年會不會有五月之約或是要中斷一下，說真的我不確定，因為五月天也要準備第10張專輯，如果明年再回來，也不會有新專輯，如果明年不回來，就請大家在原地等待我們。」似乎埋伏筆，五月天忙完巡演即將要「閉關」完成傳說中「最後一張專輯」。

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在香港期間，阿信曾和工作夥伴去吃火鍋，大方招待店內每桌客人一盤要價487港幣（近2千台幣）的鮮嫩肥牛，老闆說：「阿信送的，你們偶像送的。」歌迷驚喜不已。

演唱會上阿信笑說：「碰到五月天，見到一個請一個，一群請一群，一桌請一桌，那天花很多錢，都冠佑的錢。」冠佑則說錢花在大家身上很值得。

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