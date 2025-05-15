謝銘祐4入圍拚台語歌王 詹雅雯隔10年再搶歌后

謝銘祐入圍本屆金曲獎共4項大獎，感謝評審肯定。

（三川娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王謝銘祐本屆入圍最佳台語男歌手、最佳台語專輯及年度歌曲共4項大獎，昨天受訪回應：「感謝評審，聽見了這張我的台灣觀察『偏南』，創作人就是一直寫一直哼下去而已，謝謝大家！」他將與楊肅浩、FunkyMo、陳以恆以及馬克角逐本屆最佳台語男歌手。

詹雅雯要力拚第二座台語歌后。（寬宏藝術提供）

至於金曲36最佳台語女歌手競爭同樣激烈，曾獲歌后的詹雅雯相隔10年再次入圍，透露這次發片，是被去年特別貢獻獎的得主劉清池鼓勵，「就算是最後一張專輯了，也沒什麼遺憾，謝謝大家以及評審肯定。」

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蔡秋鳳也要角逐歌后大獎，受訪回應：「感謝評審的肯定，好開心，每張專輯都是一次的自我挑戰，在歌唱的路上，我會始終如一地繼續努力打拚。」對手除了詹雅雯還有林美秀、王彙筑以及李竺芯。林美秀去年才跨足歌壇，得知入圍歌后當下被嚇哭了，感動說：「本來連想都不敢想，一聽到入圍都嚇呆了，入圍就是肯定。」

台語歌壇的新面孔李竺芯入圍年度專輯、最佳台語女歌手、最佳台語專輯，並與鍾興民共同入圍最佳專輯製作人，另外她寫的《足芳足芳》入圍最佳作詞人以及年度歌曲，表現風光，昨天獲知入圍6項大獎的佳績，連喊6個「水」表達心中的喜悅。

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