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蕭煌奇搶首座華語歌王 蔡健雅挑戰5度封后

蕭煌奇搶首座華語歌王獎座。（資料照，記者潘少棠攝）蕭煌奇搶首座華語歌王獎座。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠、陽昕翰／台北報導〕第36屆金曲獎入圍名單昨天揭曉，已是4屆金曲台語歌王的蕭煌奇，將迎戰柏霖PoLin、林家謙、呂士軒、李榮浩搶首座華語歌王獎座；華語歌后則由魏如萱、戴佩妮、蔡健雅、陳忻玥、Karencici廝殺，蔡健雅是金曲華語歌后紀錄保持人，已擁有4獎座，這回有望再破紀錄。

蕭煌奇搶首座華語歌王 蔡健雅挑戰5度封后蔡健雅是金曲華語歌后紀錄保持人。
（資料照，記者胡舜翔攝）

蕭煌奇昨天得知入圍嗨到從椅子上跳起來，感動說：「每張專輯不論是何語種，我都是用盡全力去製作跟演唱，真的很開心，我們頒獎典禮見。」李榮浩表示：「謝謝音樂帶給我們的美好，謝謝金曲、謝謝所有。」

魏如萱昨天等待入圍名單公布時，心情非常緊張。（資料照，記者胡舜翔攝）魏如萱昨天等待入圍名單公布時，心情非常緊張。（資料照，記者胡舜翔攝）

林家謙除了感謝專輯裡每一創作人的心血，還要特別謝謝陳奕迅和陳信延。人在創作營的柏霖喜極而泣：「今天剛好是我爸爸的生日，這是給他很棒很棒的生日禮物！」饒舌歌手呂士軒則要謝謝製作人呂尚以及RoboKatz團隊。

戴佩妮再度角逐華語歌后，特別感謝團隊。（資料照，記者王文麟攝）戴佩妮再度角逐華語歌后，特別感謝團隊。（資料照，記者王文麟攝）

蔡健雅今年挑戰5度封后，她謝謝評審的肯定，「這次首次嘗試做影集配樂，雖然不算是正式個人專輯，能被評審注意和肯定是件驕傲的事！」魏如萱在電台辦公室和同事看直播，心情非常緊張，搞笑說：「為什麼每一次我的名字都是最晚唸出來的，好像也不是按照筆畫排名的呀。」

入圍當下戴佩妮在整理早上花市買回的花，她說：「恭喜我的團隊，感恩。記得照顧好自己。」

新生代歌手陳忻玥首度入圍金曲獎，直說不可思議，「非常開心，因為我覺得我們的音樂值得被更多人聽到。」Karencici正在泰國度假，開心要慶祝一下，「很感謝華納團隊和製作人Kvn和所有參與的工作人員。」製作人Kvn也是她交往多年的男友。

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