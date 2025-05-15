〈金曲36〉方大同遺作《夢想家》5入圍 擒評審團獎

方大同生前最後一張專輯《夢想家》入圍金曲36共5項大獎。（賦音樂提供）

〔記者張釔泠、陽昕翰、陳慧玲／台北報導〕金曲歌王方大同在2月病逝，他生前的最後一張專輯《夢想家》入圍金曲36共5項大獎，包括最佳作詞人、最佳作曲人、年度歌曲、最佳華語專輯及年度專輯，更獲得了評審團獎的肯定，感動無數歌迷。對此，方大同的經紀公司回應：「感謝評審與樂迷對大同創作的認可；他會繼續在無邊宇宙中，傳遞療癒與和平的樂曲。」

金曲36評審團主席丁曉雯盛讚《夢想家》這張專輯太精彩了。 （記者潘少棠攝）

方大同去年抱病完成了專輯，當時目標就是希望創作一張能給人帶來安慰的作品。遺憾的是，方大同順利發片，抗病5年的他卻不幸在今年病逝，讓人無限惋惜。

請繼續往下閱讀...

本屆評審團主席丁曉雯盛讚「這張專輯太精彩了」，「很多評審聽了方大同的專輯，都對人生有了感悟。」更表示：「方大同是用生命去燃燒、去寫歌的，我們認為方大同的這張作品，會讓我們的市場跟產業面有很大的影響力。」

對於《夢想家》入圍多項，但方大同卻無緣角逐華語歌王，丁曉雯表示：「每一個單項獎都是獨立討論的，他也是有到最後一輪的討論名單。」而方大同的同事想以在台灣登記的「賦音樂」名義來申請特別貢獻獎，她則感嘆：「很為難，但是沒辦法。即使沒有特別貢獻獎，他個人的貢獻、作品的質感是無庸置疑的，真正好作品不會被埋沒。」

本屆金曲獎特別貢獻獎頒發給創作過張雨生《我的未來不是夢》的翁孝良，以及過世18年的音樂人馬兆駿，馬兆駿生前曾擔任劉文正、鳳飛飛、黃鶯鶯等歌手專輯製作人，也創作過《散場電影》等經典民歌。

另外，金曲36入圍大贏家是落日飛車與韓國樂團HYUKOH合組的「AAA」，共入圍7項。丁曉雯肯定稱，「落日飛車本來就有他們的水平 ，這兩個不同的團jam在一起，製作上有一定難度。」她表示這次評審很看重文字的力量，但是「AAA」的專輯中文歌曲偏少，她則解釋評審過程有很多角度，不會光注重文字的成熟度。金曲獎頒獎典禮6月28日在台北小巨蛋舉行。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法