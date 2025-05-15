晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈金曲36〉方大同遺作《夢想家》5入圍 擒評審團獎

方大同生前最後一張專輯《夢想家》入圍金曲36共5項大獎。（賦音樂提供）方大同生前最後一張專輯《夢想家》入圍金曲36共5項大獎。（賦音樂提供）

〔記者張釔泠、陽昕翰、陳慧玲／台北報導〕金曲歌王方大同在2月病逝，他生前的最後一張專輯《夢想家》入圍金曲36共5項大獎，包括最佳作詞人、最佳作曲人、年度歌曲、最佳華語專輯及年度專輯，更獲得了評審團獎的肯定，感動無數歌迷。對此，方大同的經紀公司回應：「感謝評審與樂迷對大同創作的認可；他會繼續在無邊宇宙中，傳遞療癒與和平的樂曲。」

金曲36評審團主席丁曉雯盛讚《夢想家》這張專輯太精彩了。 （記者潘少棠攝）金曲36評審團主席丁曉雯盛讚《夢想家》這張專輯太精彩了。 （記者潘少棠攝）

方大同去年抱病完成了專輯，當時目標就是希望創作一張能給人帶來安慰的作品。遺憾的是，方大同順利發片，抗病5年的他卻不幸在今年病逝，讓人無限惋惜。

本屆評審團主席丁曉雯盛讚「這張專輯太精彩了」，「很多評審聽了方大同的專輯，都對人生有了感悟。」更表示：「方大同是用生命去燃燒、去寫歌的，我們認為方大同的這張作品，會讓我們的市場跟產業面有很大的影響力。」

對於《夢想家》入圍多項，但方大同卻無緣角逐華語歌王，丁曉雯表示：「每一個單項獎都是獨立討論的，他也是有到最後一輪的討論名單。」而方大同的同事想以在台灣登記的「賦音樂」名義來申請特別貢獻獎，她則感嘆：「很為難，但是沒辦法。即使沒有特別貢獻獎，他個人的貢獻、作品的質感是無庸置疑的，真正好作品不會被埋沒。」

本屆金曲獎特別貢獻獎頒發給創作過張雨生《我的未來不是夢》的翁孝良，以及過世18年的音樂人馬兆駿，馬兆駿生前曾擔任劉文正、鳳飛飛、黃鶯鶯等歌手專輯製作人，也創作過《散場電影》等經典民歌。

另外，金曲36入圍大贏家是落日飛車與韓國樂團HYUKOH合組的「AAA」，共入圍7項。丁曉雯肯定稱，「落日飛車本來就有他們的水平 ，這兩個不同的團jam在一起，製作上有一定難度。」她表示這次評審很看重文字的力量，但是「AAA」的專輯中文歌曲偏少，她則解釋評審過程有很多角度，不會光注重文字的成熟度。金曲獎頒獎典禮6月28日在台北小巨蛋舉行。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中