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孫錫求尬戲金多美！導演笑曝2人「歹鬥陣」

金多美（右）、孫錫求在《血謎拼圖》有精彩對手戲，兩人在片場也成為彼此的依靠。（Disney+提供）金多美（右）、孫錫求在《血謎拼圖》有精彩對手戲，兩人在片場也成為彼此的依靠。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕韓劇《血謎拼圖》昨舉行記者會，該劇集結金多美、孫錫求等演員互飆演技，不過導演尹鍾彬卻忍不住苦笑，幽默透露孫錫求不喝酒、金多美太過內向，要與他們培養默契真不簡單，直言實在很辛苦，笑翻眾人。

金多美在劇中飾演犯罪分析師尹異羅，當初看了劇本之後，就很好奇後面故事的發展，認為這個角色對她來說是個全新的挑戰。孫錫求則飾演執著又多疑的警探金瀚泉，表示接演的關鍵就是導演尹鍾彬，除了劇本很好之外，他一直都是尹鍾彬導演的粉絲，接到邀約時讓他感到很榮幸。

兩人是第一次合作，金多美感謝孫錫求十分親切主動接近她，自然而然對他產生依賴。孫錫求則坦言非常緊張，金多美也是他依靠的對象，「我們個性有點像，有點淡然，和她聊天不會產生不必要的誤會，是個很好的搭檔，從中獲得很好的幫助。 」

尹鍾彬透露，拍戲需培養感情，但劇組卻經常以通訊軟體KakaoTalk交換意見，原因在於孫錫求、玄鳳植不能喝酒，金多美又是超級I人（內向），很難讓大家聚在一起，很辛苦。」只好用手機聯絡感情，與其他劇組大不同。該劇將於21日在Disney+上線。

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