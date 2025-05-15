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茱麗葉畢諾許領軍評審團 致詞悼戰爭遇難女記者

評審團主席茱麗葉畢諾許開幕致詞相當激勵人心。（法新社）評審團主席茱麗葉畢諾許開幕致詞相當激勵人心。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展昨揭幕，政治話題成為焦點，雖然開幕片《Partir un Jour》最終獲得5分鐘起立鼓掌，但紅毯上最吸睛的莫過於由評審團主席茱麗葉畢諾許領軍的評審團，以及接受榮譽金棕櫚獎的勞勃狄尼洛與頒獎人李奧納多狄卡皮歐。

評審團主席茱麗葉畢諾許（中）領軍今年評審團一同亮相開幕紅毯，在紅毯階梯頂端展現團結氣勢。（法新社）評審團主席茱麗葉畢諾許（中）領軍今年評審團一同亮相開幕紅毯，在紅毯階梯頂端展現團結氣勢。（法新社）

儘管本屆影展傳出將嚴格控管服裝裸露程度以及避免「蓬鬆誇張」造型，但仍出現不少曳地長裙與誇張禮服。畢諾許穿上優雅褲裝搭配薄紗面紗，氣質十足，並牽起包括《繼承之戰》傑瑞米史壯、奧斯卡影后荷莉貝瑞等評審團成員之手，在紅毯階梯頂端展現團結氣勢。

畢諾許的開場致詞同樣充滿政治色彩，呼籲以溫柔與信任對抗恐懼與自私，「我們必須改變方向，在驕傲面前重拾謙卑。」她提到加薩戰爭與全球動盪，哀悼原應出席本屆影展、在空襲中遇難的25歲攝影記者法蒂瑪哈蘇娜，「今日，痛苦之風如此猛烈，將最脆弱者捲走。我們必須讓溫柔誕生。」強調藝術是對生命與夢想的見證，盼坎城能為世界帶來希望與改變。

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