《坎城78飄政治味》勞勃狄尼洛獲榮譽金棕櫚！ 批川普「庸俗總統」

勞勃狄尼洛（右）獲頒象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚，並由李奧納多狄卡皮歐擔任頒獎人。（歐新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展昨正式揭幕，開幕重頭戲為影壇傳奇勞勃狄尼洛親臨獲頒象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚。他從昔日合作夥伴李奧納多狄卡皮歐手中接過獎座，在擁抱與親吻中流露深厚情誼，接著他發表激昂演說，痛批美國總統川普是「反藝術的庸俗總統」，並指出：「這不只是美國的問題，而是全世界的問題。」

勞勃狄尼洛獲頒榮譽金棕櫚，致詞時痛批美國總統川普是「反藝術的庸俗總統」。（路透）

從李奧納多手中接過獎座 抨擊美擬徵電影100%關稅

現年81歲的狄尼洛出道逾60年，與導演馬丁史柯西斯合作無數，包括《蠻牛》、《計程車司機》、《四海好傢伙》等經典，並曾兩度榮獲奧斯卡肯定。他與坎城淵源深厚，1973年以《殘酷大街》首次亮相坎城紅毯，也曾擔任2011年主競賽評審團主席，狄尼洛感性表示：「坎城讓我們聚在一起，這裡就像一個家。」

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頒獎人李奧納多與狄尼洛也是淵源深遠，從1993年合作《這個男孩的生活》至去年的《花月殺手》，他盛讚狄尼洛為心中的榜樣與引路人，笑言當年試鏡對著對方大吼，但也因此讓狄尼洛留下深刻印象而出線，「那一刻改變了我的人生。」他說狄尼洛話不多，但每一句都很有份量，「他總是挺身而出，無論是為朋友、民主，或是電影藝術。」

隨後狄尼洛展開長篇致詞，指出美國民主正陷危機，而藝術正是自由社會不可或缺的一環，「藝術具有包容性，它讓人們聚在一起，追求真理、擁抱多元，也因此成為威權眼中的威脅。」他抨擊川普提議對海外製作電影課徵100%關稅，「創造力是無價的，但現在竟然有人要對它課稅，這當然是不能接受的。」

狄尼洛最後呼籲全球電影人與影迷不能旁觀，「我們不能像看電影那樣坐著旁觀，必須立即行動，不帶暴力，但要懷抱熱情與決心。所有關心自由的人，是時候站出來組織、抗議，在選舉中投票。」全場報以熱烈掌聲。第78屆坎城影展將持續至當地時間24日（台灣時間25日凌晨）舉行。

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