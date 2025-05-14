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李唯楓認了秘婚離婚 前妻護航反擊不是軟爛男

李唯楓認了秘婚離婚 前妻護航反擊不是軟爛男李唯楓承認秘婚離婚，但怒撇「軟爛男」說法。
（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者胡如虹、陽昕翰／台北報導〕李唯楓沉寂10年重返歌壇，他被爆秘婚又離婚，週刊指他被千金老婆Min趕出家門，根本就是「軟爛男」；對此，李唯楓昨接受本報專訪反擊：「男生該出的所有的錢，我一樣也沒有少。」強調雖然沒有賺很多，但一直很努力工作，希望能給Min更好的生活，而Min也透過聲明幫李唯楓護航。

李唯楓推出新歌《幸福蹺蹺板》，隨之而來的爆料不斷，他無奈說明，從投資麻辣燙店失敗，就被惡意的針對，明明是股東帳目不清，卻說是他空手套白狼有股東糾紛。

對於被爆料離婚，還形容他是「軟爛男」，李唯楓回應，如果他真的是「軟爛男」何必去辦青年貸款，何必這麼辛苦的去找案子、做短影音公司，他應該住豪宅、開名車。

據了解，李唯楓跟Min已在前天簽字離婚，針對爆料，Min昨先發聲為李唯楓說話，強調：「對方一直盡其所能維繫這段關係，彼此之間只是最終選擇走向不同的方向。」透露與李唯楓的關係和平劃下句點，過去的相處中，彼此真心以待，也共同經歷了不少重要階段。

儘管舊愛Min護航，李唯楓仍心痛表示：「難道只因為我是公眾人物，人家就要這樣對我嗎？」透露他開的車子是4年前自己貸款買的2015年二手賓士車，和Min一起出門的吃穿用度他也沒有少出過。

李唯楓也透露，他和Min在一起後投資買了房產，兩人決定分開後，日前已做好財產切割，李唯楓請外界不要拿「軟爛男」網暴他，透露與Min差了8歲，相處上還是有個性不合的地方，兩個人最終決定分開，他也為Min獻上祝福。

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