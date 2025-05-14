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娛樂 最新消息

NONO涉性侵7案1獲罪 判刑2年6月 小紅老師對判決難以相信

NONO被控性侵7案判決，僅1案有罪，遭判2年6月。（資料照，記者陳逸寬攝）NONO被控性侵7案判決，僅1案有罪，遭判2年6月。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者張文川、侯家瑜、陽昕翰／台北報導〕「NONO」陳宣裕被控性侵多名女子，其中7件由台北地檢署移轉士林地檢署偵辦，士檢去年5月認定有6女受害7次，分依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪將他提起公訴。案經士林地院審理1年，昨宣判其中1次強制性交未遂有罪，判處2年6月有期徒刑，其餘被訴的6罪判處無罪，可上訴。

全案由7名女性指控，檢方指NONO利用藝人身分與工作機會接近被害人，2009至2013年間分別於住處、飯店、車內及偏僻停車場等地施暴，手法包括強行性交、襲胸及下體猥褻。檢方認定他品行不良，犯後態度迴避、毫無悔意，建請從重量刑。另有2名女子因事證不足，原不起訴，但已被高檢署發回重查。NONO至今始終否認犯行，辯稱不認識或未侵犯被害人。

NONO妻子、金曲歌后朱海君持續保持沉默，所屬唱片公司低調回應「不予回應」；吹哨者「小紅老師」則於社群發聲，坦言對判決結果「難以相信也非常痛心」，強調受害者揭露傷疤，是為了終結傷害、阻止更多人受害。她呼籲社會大眾：「沉默只會讓受害者繼續受害，讓施暴者無止盡地增添受害者。」並表示將與律師討論上訴事宜，「我們會堅持努力到最後。」

曾與NONO共事的前老闆吳宗憲也發聲，沉痛表示：「真的是一言難盡，因為平常沒有跟他們相處在一起，他們的生活圈裡面出了這些巨大的問題，我聽了也是傻眼。歡喜做就得甘願受，承擔下來重新審視自己的人生。」他強調與NONO已多年無往來，「我跟他唯一的連結就是在憲憲家族的官網，裡面有幾十個過去或者現在我公司的藝人，但是NONO基本上已經超過兩年沒有發出任何聲音了。」

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