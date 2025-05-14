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警察歌手林宏銘提前退休 結束31年北漂回墾丁孝親

警察歌手林宏銘為了照顧父母，決定提前從警界退休。（林宏銘提供）警察歌手林宏銘為了照顧父母，決定提前從警界退休。（林宏銘提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕警察歌手林宏銘是台語歌后張秀卿的前夫，為了照顧年邁的雙親 ，去年於航空警察局提前退休，他說：「從警31年長期在北部工作，都沒有盡到孝道。」希望能多花時間陪伴家人。

林宏銘透露，因為媽媽有心臟衰竭、心律不整等問題，經常要治療住院。53歲就提前退休的他沒有遺憾，慶幸去年有回到恆春墾丁照顧雙親，他數度發現媽媽身體不適，馬上開車送醫急救，才撿回了一命。

林宏銘高齡87歲的母親，5月初身體又出狀況，先到恆春南門醫院的加護病房搶救，之後又轉診高醫大治療，現在終於轉入普通病房。

林宏銘感恩表示：「謝謝醫術高明的醫師，還有大家的關心與祝福，讓高齡87歲媽媽身體狀況逐漸良好。」

林莉近日參加伯克利音樂學院的畢業典禮。（翻攝IG）林莉近日參加伯克利音樂學院的畢業典禮。（翻攝IG）

女兒林莉結束伯克利畢典 繼續打拚歌唱事業

而林宏銘與張秀卿離婚多年，雙方維持友好關係，兩人的寶貝女兒林莉更是優秀，前陣子在美國參加創作比賽得到亞軍，回到台灣也有跟老爸聚餐碰面。林莉日前完成伯克利音樂學院畢業典禮，繼續在美國打拚歌唱事業，張秀卿昨天受訪表示，近來都忙著籌備8月的台南演唱會，沒有飛美參加典禮，但對於女兒的好成績感到驕傲。

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