丁噹夜遊小巨蛋加場 孫燕姿雄蛋門票秒殺

丁噹為了小巨蛋演唱會將加強體能訓練。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰、陳慧玲／台北報導〕華語天后孫燕姿、丁噹昨天分別宣布兩個好消息，孫燕姿出道以來首度站上高雄巨蛋開唱，8月16、17日兩場「就在日落以後」25周年巡演門票昨天開賣立刻秒殺；而丁噹11月15日在小巨蛋舉辦「夜遊A Night Tour」演唱會完售後，在粉絲的殷切期盼下，則確定會加開一場。

孫燕姿的高雄巨蛋演唱會備受歌迷期待。（環球音樂提供）

孫燕姿的高雄巨蛋演唱會門票昨天中午開賣，2場共2萬2千張的門票在90秒就賣光，因為她沒有拿到台北小巨蛋的檔期，今年確定只會有高雄巨蛋的場次。

請繼續往下閱讀...

其實孫燕姿與高雄很有緣份，她出道迄今獲得2座金曲獎，兩屆的典禮都剛好在高雄舉行，昨天演唱會票房告捷，讓身為第一位新加坡歌后及金曲新人王的她，難掩喜悅心情。

實力派唱將丁噹11月15日舉辦的「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會門票完售，昨天宣布11月16日加演一場，首度要在小巨蛋連唱兩天，將面對體能大挑戰。

無論是為《蘭陵王》唱的《手掌心》，或為《下一站，幸福》唱的《我愛他》，丁噹唱過不少戲劇主題曲、插曲，情歌特別動人。

首場門票開賣前，丁噹曾說：「最希望夢到完售夢，希望歌迷幫我一起完成。」如今美夢成真，還將加唱一場，近期丁噹開始執行體能訓練，並對演出內容提出許多天馬行空的想法，加場門票將於5月25日中午12點在拓元售票開賣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法