阿湯哥搏命特技最高級 空中瘋狂旋轉還掌鏡

湯姆克魯斯為《不可能的任務：最終清算》綁上可折疊式攝影機，直接跳出飛機在空中瘋狂旋轉還自拍。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的招牌系列最新作《不可能的任務：最終清算》昨再曝光翻身跳傘及Snorri攝影裝置兩支最新花絮，只見阿湯哥跳出飛機，在空中做出翻轉動作，還有為拍攝在高空中不停旋轉，身上直接綁上可折疊式攝影機，拍攝他在空中的主觀視角，展現超狂搏命演出。

湯姆克魯斯為《不可能的任務：最終清算》綁上可折疊式攝影機，直接跳出飛機在空中瘋狂旋轉還自拍。（翻攝自YouTube）

阿湯哥表示，這場特技動作戲絕對是他從影至今親自演出的所有特技中最具挑戰性的一場，他甚至在空中親自掌鏡拍攝了其中大部分的畫面，他得意表示：「當你看到那些鏡頭的時候，相信我，你一定會知道！如果我身上沒有那台攝影機，就絕對不可能捕捉到那些畫面。那是一種非常獨特的視角。」

請繼續往下閱讀...

在阿湯哥堅持下，果然捕捉到不可思議的畫面，但也讓特技動作指導形容這簡直「危險到了極點！」導演克里斯多夫麥奎里坦言，當阿湯哥第一次嘗試的時候，自己害怕到差點想吐，「然後湯姆又做了18次，而且還想再來一次，那時候我才終於說不行，我心想：『別把老天爺給惹毛了，我們已經拍到我們需要的畫面了！』」《不可能的任務：最終清算》將於17日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法