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娛樂 最新消息

王月喊話S家人要振作 樊光耀接收李國修舊衣

大愷（左起）、導演許柏昂、Lulu、樊光耀、王月、郭子乾、陳漢典和杜詩梅昨齊聚宣傳舞台劇《半里長城》。（記者陳奕全攝）大愷（左起）、導演許柏昂、Lulu、樊光耀、王月、郭子乾、陳漢典和杜詩梅昨齊聚宣傳舞台劇《半里長城》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王月昨帶領郭子乾、樊光耀、Lulu和陳漢典等人出席屏風劇團舞台劇《半里長城》記者會，王月曾在偶像劇《流星花園》飾演大S的媽媽，兩人感情深厚，大S逝世百日，王月說自己曾送走摯愛老公李國修，了解喪失至親之痛，向小S、S媽黃春梅喊話：「不需要走出來，她已經在妳心中。」

王月提到當年李國修病逝前，有時間可以提前安排大小事，家人也有心理準備，「大S的驟逝對小S、徐媽媽來說是更難的，因為太突然，想呼籲她們不要自責，她們的煎熬會是自責。」王月認為「人生劇本都是寫好的」，離開的人先修完功課，留下來的人的功課就是要照顧好自己，家人要振作起來，她相信這會是大S的盼望。

樊光耀昨穿李國修的舊衣現身記者會，他回想當年李國修過世後，王月送了一整袋衣服給他，打趣稱：「現在變成負擔，因要保護這個文物！」郭子乾則說自己沒拿到李國修的衣服，但有得到他的筆記。

陳漢典上一次演出屏風的戲是13年前《女兒紅》，再度接到王月邀約，讓他緊張又激動，樊光耀在旁吐槽：「他緊張是因為擔憂排演時間不太夠。」

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