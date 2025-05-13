具俊曄痛失大S百日暴瘦 賈永婕曝他天天上山伴妻

S媽（前排右二）曬出全家人一同過母親節的合影，具俊曄（後排右一）明顯消瘦許多。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜、廖俐惠／台北報導〕「大S」徐熙媛驟逝百日恰巧碰上母親節，S媽當晚透過社群連發多篇貼文表達心聲，而痛失愛妻的具俊曄也在S媽分享的全家福中現身，身形明顯暴瘦、臉頰凹陷，賈永婕昨出席活動時也透露具俊曄確實每天都到金寶山探望愛妻。

賈永婕昨希望大家集氣給小S力量。（記者王文麟攝）

繼貼出與三位女兒的珍貴合照後，S媽再度分享心情：「雖然今年母親節令我心痛，但我還有兩個孝順的女兒與體貼的女婿們。熙娣還請同事做了熙媛的AI影片，只因我說想再聽一次珊珊（大S乳名）祝我母親節快樂。」

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從S媽曬出的全家福照中可以看到小S與丈夫許雅鈞、女兒Lily等人，以及久未露面的具俊曄，大家強忍悲痛勉強擠出微笑，卻讓人一眼就看出哀傷不已，特別是具俊曄瘦了一大圈的模樣，引來粉絲留言關心。S媽隨後又連發數則貼文，感謝親友與社會各界的鼓勵，也強調會努力振作，「明天起停止掉淚！」

此外，外界關注小S復出時程，日前傳出她狀況未恢復，可能得休息一年，對此，《小姐不熙娣》製作人B2澄清：「我從沒說過她回歸會延後，外界不要過度揣測。」

身為S家好友的賈永婕，昨出席活動表示，做為媽媽都知道S媽有多心痛，她也希望大家給予小S力量，給她點時間。至於具俊曄肉眼可見的消瘦，賈永婕透露，具俊曄真的每天都到金寶山探望愛妻，還在傷痛的修復期中。

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