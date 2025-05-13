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音樂人韓賢光驟逝 愛妻慟少一道光

資深音樂人韓賢光驟逝，許多音樂好友不捨悼念。（開學文化提供）資深音樂人韓賢光驟逝，許多音樂好友不捨悼念。（開學文化提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深音樂人韓賢光日前打羽球意外發生心臟驟停，經過幾天搶救仍不治，昨凌晨3點54分過世，享年67歲。遺孀Gina發文提到韓賢光是「突發心源性猝死」，感嘆「道路上，少了一道光！」

韓賢光（前排左二）過世，好友希望他到天堂能和昔日樂團夥伴薛岳（右）重逢繼續做音樂。（翻攝自臉書）韓賢光（前排左二）過世，好友希望他到天堂能和昔日樂團夥伴薛岳（右）重逢繼續做音樂。（翻攝自臉書）

韓賢光曾為李驥、林志炫所組的「優客李林」，還有高凌風、范曉萱等眾多歌手製作專輯，也當過金曲獎評審，並擔任過任賢齊、陳慧琳等歌手演唱會樂手，還曾任「民歌40演唱會」音樂總監。

得知韓賢光過世，林志炫說：「我的良師益友，韓老師，一路好走，沒能盼到您的康復，是我人生中的遺憾。」並說：「希望您在天上一切安好，您是我人生中的天使。」

韓賢光也曾是「幻眼合唱團」團長，該團主唱薛岳1990年因肝癌過世，得年僅36歲，民歌天后鄭怡昨感傷談到：「阿言（韓賢光暱稱），你在天堂和薛岳重逢了嗎？你們可以接著唱《機場》，繼續你們的音樂，一路好走。」

鄭怡回憶，她和韓賢光相識42年，得知他過世相當難過，「我剛發完《小雨來得正是時候 》，我們同在拍譜唱片發片，薛岳和韓賢光就像我的哥哥。」

流氓阿德也哀悼：「韓賢光，一路好走。我們天上再見，到時候再組一團來玩玩。」

過去韓賢光再婚小他16歲Gina，做了6次試管才生下寶貝女兒，9年前他受訪談到：「至少要活到77歲，才能夠看到她20歲的樣子」，沒想到才67歲就離開人世，無法陪伴女兒成長。

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