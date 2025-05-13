籃籃看私密照外流籲女生要小心 黃鐙輝越南享受6手服務太刺激

邵大倫（左起）、黃姵嘉、籃籃和黃鐙輝透過節目探訪海外台人的生活。

（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕籃籃昨與黃鐙輝、邵大倫和黃姵嘉出席《行！鬥陣出國去！》記者會，提到曾在樂天女孩共事的李芷霖遭網友爆料介入他人婚姻、流出私密照一事，她表示雖不清楚細節，但語重心長地提醒：「女生在這方面真的要非常小心，就算再愛對方，也要留有最後的防線。」呼籲女性在感情中保護自己。

《行！鬥陣出國去！》由詹姆士、黃鐙輝、邵大倫、孫淑媚、黃姵嘉以及籃籃擔綱主持，實地走訪韓國、越南、新加坡、日本、泰國、菲律賓等地，深入分享海外台人的生活與工作點滴。黃鐙輝大讚越南洗頭店體驗太超過，從臉、耳到刮鬍全包，3人6手同步服務，直呼又害羞又刺激。

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黃姵嘉分享跳島過程中，在菲律賓看到完整彩虹，感動不已；邵大倫更自爆初次潛水就直衝10米深，嚇壞專業潛水友人，笑稱：「靠的是憨膽啦！」

而日前與前經紀人丘秀珠爆出合夥糾紛的詹姆士昨缺席，邵大倫表示對方剛好有行程無法到場，黃鐙輝也補充：「出國時他還沒出事，但他現在有些私人的事情要處理！」之後就未對此事多做評論。

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