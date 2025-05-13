李芷霖怒駁小三爆料 反控內容造假-認私密照為前男友林庭謙拍攝

李芷霖遭女網友爆料介入他人婚姻，前晚親自拍影片闢謠。

（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜、林岳甫／台北報導〕味全龍啦啦隊成員李芷霖近日捲入小三風波，一名女網友在Dcard論壇發文指控她介入婚姻，並附上IG對話紀錄、匯款截圖及私密照。對此，李芷霖前日晚間透過影片澄清，強調自己從未介入他人感情或婚姻，並指控對方散播不實資訊，將交由律師提告處理，目前雙方各執一詞。

爆料者自稱為人妻，聲稱丈夫與一名「李姓啦啦隊女孩」維持多年不倫戀，關係始於4年前在夜店相識，過程中對方多次情緒勒索，甚至要求金援、代繳房租、購買禮物，形同戀人關係。她提供的IG對話與照片內容包含煽情文字、情色用品購買清單及私密照，指控該女子早有慣性以感情勒索取財。儘管她已求助警方與律師，但因部分金錢透過支付寶轉帳，追回困難。

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李芷霖所屬經紀公司第一時間發聲明駁斥，強調相關內容均為造假，並準備報警。李芷霖前晚也親自拍片表示自2019年以來僅與籃球員林庭謙交往，從未與他人發展戀情。她承認私密照為本人，拍攝者是前男友林庭謙，原已要求刪除，未料遭公開，「這已涉及散播我的私密影像，我會請律師協助提告。」

至於先前外界質疑她曾向林庭謙索討6000萬分手費，李芷霖也否認，表示LINE對話內容為對方竄改的截圖，原始內容其實是林庭謙坦承劈腿，並非她索討費用。

針對部分網友質疑她未正面回應IG私訊內容，李芷霖再回應：「沒有這些訊息的存在，我要怎麼解釋？」但仍有不少網友不買單。對於原PO是否為婚姻當事人及其他指控內容的真實性，目前仍有待進一步釐清；李芷霖則強調將交由律師全權處理，盼外界停止散播未經證實的資訊。

效力中國CBA天津榮鋼的林庭謙，遭前女友李芷霖指控為私密照的拍攝者，有不少網友至林庭謙社群留言，希望他出來說清楚。記者昨致電3次給林庭謙對於此事件進行相關求證，但截稿前並未獲得回應。

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