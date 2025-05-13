張艾嘉陪98歲媽過節 熱心公益不言退 陳庭妮前進花蓮災區感同身受

陳庭妮（左）、張艾嘉昨一起出席世界展望會活動，分享當志工的經驗談。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕張艾嘉、陳庭妮擔任世界展望會志工，上個月在花蓮0403地震滿一周年之際，前往災區探視復原狀況。陳庭妮昨透露自己是921受災戶，不但家中房子倒塌，許多親戚也因此離世，直呼像是世界末日；張艾嘉當時則是毅然決然從香港飛來台救災，看見南投慘狀也嚇傻了，一時無法接受這是家鄉台灣。

陳庭妮前進花蓮災區，看到慘況感同身受，因為出身台中東勢的她是921受災戶，家裡房屋倒塌一半，還有不少親戚都去當天使了，她坦言至今都很害怕地震，要住飯店都要先問住幾樓。張艾嘉當時原本要來台宣傳電影《心動》，沒想到卻接到通知叫她不要來了，不過張艾嘉隔天還是飛到台灣，甚至前進南投災區，「看到很悲慘的狀況，所有帳篷搭在學校運動場，還有人為了食物吵架，我也嚇傻了。」

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張艾嘉昨上午才抵台，就是希望前天能夠陪98歲的母親過母親節，她笑說自己沒有送花給媽媽，因為家裡快變成花園了，最好的禮物就是女兒的陪伴。而兒子王令塵也帶著老婆回家陪她過母親節，至於是否想趕快當阿嬤？張艾嘉笑說：「我不會催生，我幫不了忙的！」陳庭妮對於生小孩，也希望大家不要替她擔心還沒發生的事。

張艾嘉月初獲頒義大利烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」，她笑說其實有點怕拿終身成就獎，因為大家會催她退休，她還是會繼續工作，且對於公益活動絕對使命必達，不過張艾嘉不會逼人捐錢，因為做愛心要打從心底。

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