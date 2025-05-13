（胡如虹和她的藝人朋友們） FEniX樂飛越High 相親相愛不怕散

成軍2年的FEniX想要越飛越高。（記者陳奕全攝）

文／胡如虹

最近聽到偶像男團FEniX的一首新歌《你成為了我最難忘的人》，歌詞中那兩句「你知道明明有這麼多選擇 你卻始終沒離開過」，歌聲裡滿載了對歌迷的感謝，可以想像他們5月17日在台北國際會議中心舉辦演唱會，和歌迷大合唱這首歌時的激情畫面。

★合則歌壇無雙 分則各領風騷

粉絲的支持是藝人最大的動力，FEniX出道兩年，走過找不到方向的低潮期，如今逐夢舉辦演唱會，MAX、夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、李承隆5位團員除了拚命為演唱會做準備，自然也感觸很多。

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FEniX的5位團員曹家齊（左起）、MAX、陳峻廷、夏浦洋、李承隆風格鮮明，各有所長。（記者陳奕全攝）

FEniX說他們出道以來，5位團員5人5色各有不同風格，融合起來卻又特別合，他們最大的優勢是他們拆開來，每個人在音樂創作、演戲、主持領域各有所發展，不會像傳統男團聚在一起很強大，分開就沒有那麼的鮮明，「不是所有男團都會創作，也不是所有男團都會入圍金鐘獎，年輕的男團裡只有夏浦洋入圍過金鐘獎。」

當陳峻廷提到夏浦洋曾以《山裡來了熊孩子》入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，其他團員忍不住引以為傲的說：「好優秀哦！」FEniX的歌唱擔當李承隆更是自信的說他們還有另一個優勢是曲風跟歌路很廣，5人5色的FEniX主打的是酷、帥、兇、MAN，還有性感，所以FEniX很認真的說：「我們這一團不會散！」

MAX看似冷酷心思卻很細膩。（記者陳奕全攝）

★隊長MAX柔情鐵漢 暖心貓系創作高手

FEniX的歌曲幾乎都是隊長MAX的創作，在團員眼中MAX是一位外表冷酷感覺很難親近，但其實心思很細膩的柔情鐵漢，最會給人家心靈雞湯。浦洋說他只要有一點點不一樣，MAX都會第一個發現，馬上私訊關心，是一個很暖的貓系男孩。

浦洋一說MAX會私訊關心他，峻廷馬上反應很快的問說：「你是說他特別關心你嗎？」讓其他團員聽了忍不住哈哈大笑，一點兒也不吃味，展現了5個人的好情誼。

外型粗獷的陳峻廷反應快，又具觀察力。（記者陳奕全攝）

★陳峻廷拚當六邊型戰士 全面管控演藝

FEniX的好情誼來自於對彼此的了解和默契，隊長MAX說峻廷是《原子少年》中最會主持的，浦洋馬上補充：「他反應很快！」家齊還誇讚峻廷可以當LuLu跟陳漢典的接班人，不但反應快，還會細膩的觀察，常看到其他團員沒有看到的面向。

峻廷接過很多網路、校園的主持，主持表現備受團員肯定，不過他說自從演了BL劇《全面管控》，體驗到演出的角色被觀眾肯定的成就感之後，立志要當六邊型戰士，不只唱歌、主持，各種演藝工作都想要嘗試。

夏浦洋常露出燦爛笑容，是個陽光大男孩。（記者陳奕全攝）

★夏浦洋陽光大男孩 人緣好吃得開

浦洋是FEniX最早站上萬人大舞台的團員，他小學就參加穿溜冰鞋跳舞的團體，常跑商演。

10歲應邀在周杰倫的演唱會上伴舞，想起在周杰倫板橋體育場的演唱會上當小舞者的經歷，浦洋仍興奮的說，第一次緊張到抖到不行，但站上台的時候就完全不怕了，很喜歡在舞台上表演的感覺，從那天起決定了要當藝人，也獲得爸媽的支持。

浦洋笑著說他們家開糊塗麵小吃店，店裡有一面牆貼著他從小到大演戲、主持、唱歌的作品。因為有家人的全力支持，他們這一團永遠不用怕餓肚子，「餓了可以到我家吃！」他的大方承諾充滿真誠，是FEniX公認的正能量陽光大男孩，非常有長輩跟小孩緣。

曹家齊愛漂亮，也愛研究穿搭。（記者陳奕全攝）

★曹家齊愛美帥哥 團員穿搭顧問

FEniX有愛笑的開心果浦洋，也有愛漂亮的美男子家齊。

家齊是FEniX的舞蹈擔當，也是FEniX的穿搭專家，平常喜歡研究穿搭，隊長MAX笑稱FEniX團員有任何穿搭問題都會找家齊，「你問他一件事情，他可以把1到10件事情都幫你弄好。」

家齊不像其他4位團員很早就決定當藝人，他原本的夢想是當舞者，曾經有人開1個月20萬的酬勞邀他去中國當有氧老師。

不過後來家齊選擇當練習生參加《原子少年》選秀比賽，成為FEniX的一員，不但可以繼續他喜歡的跳舞，還成為FEniX的穿搭顧問。

李承隆從小學唱歌，也擅長各種樂器，具有絕對音感。（記者陳奕全攝）

★李承隆黃金忙內 獲封一人樂團

頂著一頭紅髮的承隆是FEniX團員中年紀最小的忙內（老么），被其他團員形容是可愛奶狗，也是黃金忙內。

因為他從小學唱歌，7歲就參加過《超級童盟會》歌唱比賽，並且以鋼琴為基底，編曲會用到的樂器都學過，一進錄音室就是他的天下，還會主動幫大家和音，被配唱老師封為一人樂團。

團員對承隆的歌唱實力很推崇，異口同聲說：「原子少年沒有人比承隆會唱！」有這麼會唱的團員不擔心他單飛出個人專輯嗎？隊長MAX說全團都支持承隆出個人專輯。

FEniX就是這麼特別，只要團員想做的，全團都會支持他，因為大家早有單飛不解散的共識。

★17日TICC開唱 期待合拍戲劇代表作

FEniX承認他們5個人雖然各有所長，卻少了一部戲讓5個人一起發揮，創造和粉絲共同的青春記憶。

「以前5566拍了很多偶像劇，棒棒堂有《黑糖瑪奇朵》，SpeXial也有終極系列。」FEniX很期待未來能一起拍戲，有一部FEniX的代表作，20年後開演唱會時可以跟粉絲一同重溫回憶。

正年輕的FEniX這麼早就想到為20年後的演唱會留下回憶，雖然戲劇的青春記憶還沒有機會寫下，但可以先從5月17日的「MBB演唱會」開始，跟歌迷一起創造熱血的演唱會回憶，也很美好！

胡如虹（前排中）和她的藝人朋友FEniX。（記者陳奕全攝）

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