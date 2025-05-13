台泰《鬼家人》夢幻同框 37歲林柏宏逆齡讓PP險噴珍奶

林柏宏（中）和Billkin（左）、PP Krit重現《冥婚鬧泰大》中經典的手托下巴「嗚嗚」畫面。（金盞花大影業提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國喜劇《冥婚鬧泰大》上週五在台正式上映，台版《關於我和鬼變成家人的那件事》的「毛毛」林柏宏日前驚喜帶刈包、珍珠奶茶及芋圓豆花來探班，和「BKPP」Billkin、PP Krit一起重現泰版中用手托下巴「嗚嗚」招牌手勢，上演夢幻同框。

林柏宏飾演的鬼魂「毛毛」與PP飾演的「迪迪」首度合體，PP好奇詢問林柏宏的年齡，得知他37歲，兩人相差11歲，驚訝到珍奶差點噴出來，說他看起來有夠年輕。林柏宏打趣回：「我知道你們的年齡，大概18歲吧！」引來全場爆笑。

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林柏宏比出大拇指大讚：「我很羨慕你們，這麼年輕就有很棒的表演，唱歌也厲害。」向來很會做效果的PP秒回：「我知道，謝謝。」笑翻眾人。而BKPP看到現場《鬼家人》的巨型海報，還特別向林柏宏問了許光漢的近況，許願未來有機會再碰面。

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