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「尚氣」劉思慕鴿子蛋鑽戒套牢台裔女友 安柏赫德迎龍鳳胎 代孕引爭議

劉思慕（左）求婚成功，台裔女友艾莉森曬出鴿子蛋鑽戒，十分亮眼。（翻攝自IG）劉思慕（左）求婚成功，台裔女友艾莉森曬出鴿子蛋鑽戒，十分亮眼。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕好萊塢好事成雙，影星劉思慕昨天宣布求婚成功，未婚妻艾莉森（音譯）手戴鴿子蛋鑽戒，攜手共度下半生。而強尼戴普前妻安柏赫德昨天分享「龍鳳胎」誕生，雖然新生命到來是好事一樁，不過卻因為疑似「代孕生子」引發爭議。

劉思慕以漫威電影《尚氣與十環傳奇》打開知名度，他與女友艾莉森交往3年，期間艾莉森還帶著劉思慕一起回台灣。昨天他在IG上曬出甜蜜合照，把女友艾莉森抱起來親吻的畫面十分浪漫。他向未婚妻告白「我永遠選擇妳，始終如一」，艾莉森則留言：「未婚夫我愛你！」

安柏赫德再度當媽，卻因為「代孕」引發爭議。（翻攝自IG）安柏赫德再度當媽，卻因為「代孕」引發爭議。（翻攝自IG）安柏赫德分享一對龍鳳胎的照片，坦言喜悅是之前的3倍。（翻攝自IG）安柏赫德分享一對龍鳳胎的照片，坦言喜悅是之前的3倍。（翻攝自IG）

安柏赫德前天也分享喜悅，曬出一對龍鳳胎的腳，「2025年的母親節將是我永生難忘的一天，無法用言語來形容我的興奮」，她表示相較4年前女兒歐娜誕生，如今的喜悅是之前的3倍。

安柏稱雖然自己在生育能力上遭受挑戰，不過能夠負責任且經過深思熟慮以「自己的方式」成為母親，她永遠心存感激。由於安柏赫德的長女歐娜是透過代孕到來的孩子，此次龍鳳胎也被質疑是以「借腹生子」方式產下，網上反應兩極，不過安柏赫德的發言人並未證實。

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