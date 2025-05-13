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娛樂 最新消息

IU新歌MV揪車銀優助陣 新劇配對邊佑錫

IU（左）和車銀優繼珠寶廣告後，於IU新歌二度同框合作，引爆歌迷期待。（翻攝自X）IU（左）和車銀優繼珠寶廣告後，於IU新歌二度同框合作，引爆歌迷期待。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「國民妹妹」IU、「臉蛋天才」車銀優今年2月合體為珠寶品牌代言，兩人同框獲網友直呼是「神級臉蛋」的集合。昨韓媒再曝驚喜，IU確定本月回歸發專輯，找來車銀優二度合作，客串新歌MV，消息讓粉絲興奮爆表。

IU近年演歌雙棲，先前才以韓劇《苦盡柑來遇見你》一人分飾愛純和金明，並角逐百想戲后展現演員實力，經紀公司EDAM娛樂昨證實IU以本月發專輯為目標，是她繼去年2月推出《The Winning》後，時隔1年3個月回歸歌壇。

IU和車銀優因代言拍攝品牌畫報，高顏值組合堪稱雙強聯手，據悉IU新歌MV雖未透露歌名和其他資訊，不過已在百想藝術大賞頒獎隔天6日於首爾完成拍攝，報導指出兩人私下互動良好，由IU主動開口邀請，順利促成這次合作。

邊佑錫將和IU合作新劇《21世紀大君夫人》，上演全新羅曼史。（資料照，藝凱娛樂提供）邊佑錫將和IU合作新劇《21世紀大君夫人》，上演全新羅曼史。（資料照，藝凱娛樂提供）

IU除了要忙新專輯，接下來將和人氣男星邊佑錫合作主演MBC新劇《21世紀大君夫人》（暫譯），兩人在劇中上演王世子和財閥千金的浪漫羅曼史，預計2026年上半年播出，引爆粉絲期待。

★車銀優面試陸軍軍樂隊 最快7月入伍

車銀優目前忙拍Netflix超能力新劇《The Wonder Fools》，在戲中飾演特聘公務員，和餐飲世家的孫女朴恩斌並肩作戰，一起追查連環失蹤案件的真相。車銀優近日還參加陸軍軍樂隊面試，預計最快7月入伍，引發韓網熱議。

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