白冰冰連遇行李魔咒 轟航空公司不用心

白冰冰母親節前夕出國，行李再度遺失，無奈自嘲可以去買樂透。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜、蔡昀容／台北報導〕白冰冰日前帶粉絲一起出遊，行李凸槌，這次母親節前夕原本開心出國放鬆，卻再次遭遇「行李魔咒」，讓她罕見動怒發文，直指兩次行李遺失都與國泰航空有關。

白冰冰透露第一次事件發生在前往斯里蘭卡的旅途中，經由香港轉機時，全團16人的行李竟未隨機抵達，經過強力交涉才找回，導致班機延誤45分鐘。未料這回再度搭乘國泰航空，從香港轉機抵達目的地時，全團行李皆順利抵達，唯獨她與助理共同託運、掛在她名下的行李「再度失蹤」，讓她傻眼直呼：「助理的行李來了，我的據說又留在香港了！」

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雖然航空公司提供少許零用金補償，白冰冰仍覺得相當不便，她苦笑表示：「完全沒換洗衣物，沒有內衣褲、卸妝用品，也沒護膚品。」只能獨自坐在浴缸前發愁，所幸隨身攜帶的常備藥品救了她，「這就是今年我過的母親節，可以去買樂透了！」她呼籲航空公司要更加用心處理旅客行李問題，「歷史悠久的航空公司，能不能再用心一點？」

對此，國泰航空說明，地勤團隊接獲旅客申報後，隨即提供基本用品採購補助，也盡快安排行李於隔日航班交還顧客；對於造成顧客不便，國泰航空深表歉意，強調會繼續與顧客保持聯繫，盡力提供所需協助。

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