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娛樂 最新消息

豬哥亮大復活 陳亞蘭打趣求明牌

豬哥亮透過AI擬真技術「復活」了，跨時空與主持人陳亞蘭（左起）、王彩樺與澎恰恰對話有笑有淚。（高流提供）豬哥亮透過AI擬真技術「復活」了，跨時空與主持人陳亞蘭（左起）、王彩樺與澎恰恰對話有笑有淚。（高流提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕一連兩天的「2025真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會」，昨晚在高雄流行音樂中心落幕，80歲的「歌仔戲國寶」楊麗花現身為愛徒陳亞蘭打氣，全場驚喜。另外逝世將屆8週年的秀場天王豬哥亮也「復活」了，還被求「明牌」。

楊麗花（左）特別到高雄流行音樂中心力挺陳亞蘭。（高流提供）楊麗花（左）特別到高雄流行音樂中心力挺陳亞蘭。（高流提供）

昨晚的藍寶石大歌廳演唱會現場充滿彩蛋，高潮不斷，有笑有淚，澎恰恰與陳亞蘭兩位主持人下台和觀眾互動時，看到楊麗花坐在台下，陳亞蘭以「國寶楊麗花」介紹恩師，形容她像朋友也像「阿母」，特別獻花給楊麗花，祝她母親節快樂；楊麗花也起身向全場觀眾致意，並說：「祝大家母親節快樂！」

蕭煌奇壓軸演出，還被拱唱歌仔戲。（高流提供）蕭煌奇壓軸演出，還被拱唱歌仔戲。（高流提供）

金曲歌王蕭煌奇壓軸獻唱《你是我的眼》、《阿嬤的話》等經典歌曲，他被陳亞蘭拱演歌仔戲，即興發揮唱一小段《身騎白馬》，陳亞蘭逗他：「你好大的膽子，你知道台下有坐一位歌仔戲國寶嗎？」蕭煌奇幽默說：「歹勢，我沒有看到！」楊麗花也對他比讚。

5月15日是豬哥亮逝世8週年紀念日，沒想到他以AI擬真技術在藍寶石大歌廳「復活」了，並與主持人陳亞蘭、澎恰恰，以及王彩樺跨時空對話。

AI豬哥亮問說：「亞蘭、彩樺，我不在妳們睡得好嗎？」兩人竟感動紅了眼眶，陳亞蘭趕緊轉換情緒笑說：「豬大哥，我睡覺的時候都想到你！報一下大樂透數字嘛！」豬哥亮虧她：「怎麼開始要明牌拚現金。」還開玩笑說：「妳如果要簽明牌，可能會跟我一樣去『出國深造』！」

雖然有不少玩笑話，但陳亞蘭想到豬哥亮忍不住說：「真的很思念他！」王彩樺感謝豬哥亮過去的提攜，也在台上感動落淚。

AI豬哥亮也提到：「要看我主持卡等咧！」為高流藍寶石紀錄片《高雄有顆藍寶石》搶先宣傳造勢，紀錄片將在明年推出。

蔡小虎和龍千玉合唱《真心只愛你》，蔡小虎還深情告白：「我真的很愛她！但我們是姐弟情，像姐弟的愛啦！」

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