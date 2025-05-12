永野芽郁不倫戀田中圭慘了 6廣告下架 網友逼退大河劇

田中圭（左）和永野芽郁因不倫緋聞傷及事業，形象持續下滑。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕40歲日星田中圭日前被爆婚內出軌，偷吃小15歲的永野芽郁，雖然雙方皆否認不倫，但兩人肉麻簡訊遭公開，事件持續延燒。日媒報導，田中圭形象重挫，原本擔任NTV電視台綜藝節目嘉賓，卻慘遭低調撤換。

田中圭原訂14日受邀上NTV台節目《千鳥鐮鼬黃金時段》，卻在前天於名單中消失，由松坂桃李頂替，NTV台回應日媒，證實陣容確實有變動，但對此安排無可奉告。

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行程滿檔的田中圭，主演舞台劇《歡樂的精靈》仍如期舉行，他於3日首演謝幕時提到：「雖然發生了很多事，但能順利演完，感到鬆一口氣。」《歡樂的精靈》上演至29日，之後將前往大阪、福岡巡演。

至於永野芽郁雖已親自道歉，好感度持續下滑，報導稱她手握多達11個代言，包括隱形眼鏡、銀行、口腔護理品牌等6個廣告被下架，粗估至少面臨10億日幣（約台幣2億元）賠償。

除了永野參演的《新聞主播》傳出恐遭刪戲、重拍外，日媒報導多數網友希望永野芽郁退出大河劇《豐臣兄弟！》演出，該劇預計6月開拍，因永野陷入不倫醜聞，讓電視台陷入兩難。

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