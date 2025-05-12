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娛樂 最新消息

李聖經登台有求必應 最美茉莉公主萌變神燈精靈

李聖經昨天活力滿滿，手上的粉紅色麥克風竟是台灣粉絲贈送。（記者王文麟攝）李聖經昨天活力滿滿，手上的粉紅色麥克風竟是台灣粉絲贈送。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕李聖經昨天在三重舉行見面會，她最近因演出阿拉丁音樂劇獲封「最美茉莉公主」，她獻唱時台下粉絲準備閃亮的星星海應援，讓李聖經激動到語無倫次，直呼︰「我第一次被驚喜騙到了！不是開玩笑的，太感動所以沒唱好。」

李聖經可愛的對著台下粉絲比出大拇指。（記者王文麟攝）李聖經可愛的對著台下粉絲比出大拇指。（記者王文麟攝）

李聖經昨開場就笑說「我最近以公主的身分生活」，分享音樂劇的幕後小故事，透露去驗血發現原來自己對灰塵、塵蟎過敏，「到了劇場就會發作，有時候身體狀況很好，到了劇場卻發現聲音出不來，你們說我是不是很有壓力？」她表示，會透過藥物來緩解症狀，不過正因為如此，表現好時會更加開心。

李聖經有求必應，回答粉絲以便利貼提出的問題。（記者王文麟攝）李聖經有求必應，回答粉絲以便利貼提出的問題。（記者王文麟攝）

她在見面會上獻唱阿拉丁的歌曲《A Whole New World》，並要台粉化身阿拉丁與她一同對唱，全場歌聲配上星星應援，氣氛十分溫馨。不過公主昨天一度變成神燈精靈，完成台粉們的願望，包括錄製morning call、比出5個愛心手勢，在拍照環節還貼心提醒大家「快點補妝」，實在有夠可愛。

昨天擔任一日主持人的李聖經，手上的粉色麥克風十分吸睛，原來這是台灣粉絲送她的禮物，上面還刻著李聖經的名字，她收到如此貴重的禮物不知道該如何是好，親友告訴她：「只要常常站在粉絲面前，常常使用它就好。」李聖經也強調，未來會抱著感激的心情，繼續努力。

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