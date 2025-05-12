（最心痛母親節）大S離世百日 S媽曬合照︰我的美容大王回來了 AI影片催淚

大S（左）過世百日適逢母親節，S媽（中）分享與三位女兒的珍貴合影。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕昨母親節恰逢「大S」徐熙媛驟逝百日，家人們依舊籠罩在悲傷氛圍中，妹妹小S日前於社群表示會堅強振作、扛起照顧母親的責任，並發起「思念大S」活動，盼透過眾人回憶能填補「S媽」黃春梅的喪女之痛。

S媽昨凌晨則發文表示：「我的女兒，美容大王回來給我慶祝母親節了！」

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S媽在貼文中寫下思念之情，感性喊話：「親愛的寶貝，我知道妳一直在我身邊保護我們一家人，我也會保護妳所愛的人。」並貼出與3位女兒的珍貴合影，令人動容。

為度過這個沒有大S的母親節，S媽分享一段以AI技術製作的大S影片，影片中重現大S溫柔的語調，對母親訴說：「我最親愛的媽媽，雖然今年我不能陪妳過母親節，但妳一定要知道，我會永遠陪在妳身邊。」畫面穿插大S生前與家人相聚的畫面，她洋溢溫暖的笑容也勾起外界滿滿回憶。

小S日前發文向母親喊話：「媽，大家都會記得珊珊的，妳還有一個善良和一個白目的女兒喔！」她也感謝各界好友寫下與大S的故事，送上對母親的祝福，「我會讓媽媽過一個充滿能量和溫暖的母親節！」

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