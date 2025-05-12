晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（最心痛母親節）大S離世百日 S媽曬合照︰我的美容大王回來了 AI影片催淚

大S（左）過世百日適逢母親節，S媽（中）分享與三位女兒的珍貴合影。（翻攝自臉書）大S（左）過世百日適逢母親節，S媽（中）分享與三位女兒的珍貴合影。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕昨母親節恰逢「大S」徐熙媛驟逝百日，家人們依舊籠罩在悲傷氛圍中，妹妹小S日前於社群表示會堅強振作、扛起照顧母親的責任，並發起「思念大S」活動，盼透過眾人回憶能填補「S媽」黃春梅的喪女之痛。

S媽昨凌晨則發文表示：「我的女兒，美容大王回來給我慶祝母親節了！」

S媽在貼文中寫下思念之情，感性喊話：「親愛的寶貝，我知道妳一直在我身邊保護我們一家人，我也會保護妳所愛的人。」並貼出與3位女兒的珍貴合影，令人動容。

為度過這個沒有大S的母親節，S媽分享一段以AI技術製作的大S影片，影片中重現大S溫柔的語調，對母親訴說：「我最親愛的媽媽，雖然今年我不能陪妳過母親節，但妳一定要知道，我會永遠陪在妳身邊。」畫面穿插大S生前與家人相聚的畫面，她洋溢溫暖的笑容也勾起外界滿滿回憶。

小S日前發文向母親喊話：「媽，大家都會記得珊珊的，妳還有一個善良和一個白目的女兒喔！」她也感謝各界好友寫下與大S的故事，送上對母親的祝福，「我會讓媽媽過一個充滿能量和溫暖的母親節！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中