從冰刀到雪板 許孟哲冰上運動無極限

許孟哲被「滑雪中毒者」好友鼓勵參加教練考照班，因而成為教練。（許孟哲提供）

記者侯家瑜╱專訪

許孟哲從滑板入門，進而迷上極限運動，過去是冰上曲棍球國手的他，近日再成功考取滑雪教練Level 1資格，運動幾乎已成他生活的一部分，而這份熱愛，讓他在不同運動之間穿梭自如，不僅玩得認真，還屢屢挑戰自我極限。

「我喜歡滑雪，是因為喜歡速度感跟滑行的自由感覺。」許孟哲一語道破自己對極限運動的熱情。其實他早在接觸冰球前就愛上滑雪，無奈當時台灣沒有雪場，只能改練溜冰，進而接觸冰上曲棍球，沒想到一路練到國手級別。

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近年許孟哲重拾最初的熱情，與老婆安排滑雪假期時，因緣際會被多年好友「滑雪中毒者」鼓勵參加教練考照班，他笑說：「原本沒有安排要考照，但想想就當作對自己滑雪技術的認證，也不錯。」

熱愛極限運動的許孟哲，未來也有新挑戰目標，透露下一步想試Ski（滑雪板）和Back country（山岳滑雪），「有朋友說Ski跟滑冰很像，只是溜冰鞋的刀變長了，但是煞車轉彎原理類似，想要試看看。另外也想挑戰整天背著裝備爬山滑雪的Back country，聽說很累，但一定很好玩！」

雖然拿到證照，但許孟哲暫無打算轉型斜槓當教練，他笑說：「目前只想教老婆跟朋友，小孩就交給其他教練好了，太累、太崩潰，要一直彎腰。」

從雪地到舞台，許孟哲持續跨出舒適圈，無論運動還是表演，他總以熱情貫徹每一步，也讓人更加期待他未來的每一個「滑行軌跡」。

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