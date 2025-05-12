雪地串起天倫樂 王仁甫全家幸福感雪在燒

王仁甫（左）同場季芹滑雪難免發生摩擦，但夫妻倆化爭執為幸福生活的調味劑。（季芹提供）

記者侯家瑜╱專訪

滑雪對王仁甫與季芹而言，不只是運動或休閒活動，更是一家人最重要的情感連結，從孩子小學二、三年級開始，夫妻倆年年安排雪地旅行，用雪白回憶串起一家四口的情感。

王仁甫這麼形容：「白天一起滑雪，晚上住在小木屋煮飯、聊天，什麼事都拋開，真的很幸福。」即便現在取得教練證照，滑雪對他們來說仍是一種生活方式、一段家庭儀式。

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季芹（右起）、王仁甫遺憾兒子小YA無法一同考照，珍惜一家人每年難得齊聚的滑雪時光。（季芹提供）

季芹笑說：「每次滑雪回來，小腹都會痠，還順便健身了。」她更感謝這些年累積的滑雪時光，讓全家人擁有共同的記憶與成長，「每年不同的雪況、不同的場地，讓我們一次次累積新挑戰與新感動。」

而夫妻同場滑雪也曾出現摩擦，王仁甫坦言自己常忍不住糾正太太的動作，「會變成碎念模式，不是故意的，但教學魂上身，看她沒蹲低、肩膀太開就會一直講，搞得氣氛有時緊張。」但這些小插曲也正是生活中溫暖的調味。

雖然兒子小YA因年齡未滿18歲，這次無法一同報考教練證照，讓夫妻倆略感遺憾，不過季芹表示滑雪已經是他們家的傳統，「不管未來在哪，這份經歷會一直延續下去。」對王仁甫與季芹而言，滑雪真正的價值，不在於技巧或證照，而是在於與家人一起度過的每一段雪季，累積出無可取代的幸福感。

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