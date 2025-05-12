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冰雪奇緣滑出新高度 王仁甫夫妻揪許孟哲斜槓滑雪教練

熱愛滑雪的王仁甫考到專業教練執照，坦言退休後真的會想去雪場生活。（王仁甫提供）熱愛滑雪的王仁甫考到專業教練執照，坦言退休後真的會想去雪場生活。（王仁甫提供）

記者侯家瑜╱專訪

王仁甫、季芹夫妻檔與好友許孟哲今年初攜手考取日本SIA國際認證滑雪指導員證照，正式跨足專業滑雪領域。從每年家庭出遊的樂趣，到現在成為能教學傳承的滑雪教練，他們表示這不只是證照，更是人生的一次進階挑戰，而滑雪也拉近了他們與家人之間的情感。

季芹從熱愛滑雪到取得教練資格，坦言一路走來並不容易。（季芹提供）季芹從熱愛滑雪到取得教練資格，坦言一路走來並不容易。（季芹提供）

考取教練證照多了使命感

王仁甫與季芹夫妻檔今年初攜手考取日本SIA國際認證滑雪指導員證照，替演藝生涯添上嶄新的斜槓成就，也讓多年來的滑雪熱情開花結果。王仁甫坦言起初會報考這項證照，其實是為了16歲的兒子小YA鋪路，「原本想讓他增加國外升學經歷，結果發現要年滿18歲，只好自己和老婆硬著頭皮上場。」

從熱愛滑雪到化身專業教練，夫妻倆直言過程充滿挑戰，王仁甫笑說：「教別人滑真的比自己滑難多了，要觀察、引導、調整方式，完全是另一種學問。」而他也不諱言，雖然當教練不是當下志業，卻是退休後最想實現的夢想之一，「沒想過轉職，但退休後或是離開演藝圈，真的會想去雪場生活，很羨慕滑雪教練的生活模式。」

王仁甫（右）原本只有幫兒子報考滑雪證照，最後是自己和老婆上場，意外獲得成就。（季芹提供）王仁甫（右）原本只有幫兒子報考滑雪證照，最後是自己和老婆上場，意外獲得成就。（季芹提供）

第一次滑雪 摔斷鎖骨裝沒事

回憶滑雪初體驗，王仁甫更爆料自己曾因過度自信，第一次滑雪就挑戰高難度動作，結果摔斷鎖骨，卻仍裝沒事隔天照滑，「因為真的太好玩，雪季又短，不想浪費。」

季芹也分享這次考照過程的波折，原定滑雪場臨時封閉，只能改赴輕井澤應考，卻遇上雪量不足，「根本像在滑冰一樣！」還目睹有學員一路滑下山，場面驚險又滑稽，讓人印象深刻。

成功取得教學資格後，季芹感性表示這不僅是一份專業認可，更是夫妻多年滑雪經歷的具體成果，「滑雪已經是我們家庭生活的一部分，現在還多了一份使命感，能讓更多人安全且開心地享受滑雪。」

熱愛興趣 成前進動力

這段滑雪之路雖然歷經摔跤與挑戰，卻也為兩人寫下豐富的生命履歷，從純粹的興趣到專業的認證，他們用行動證明，熱愛可以成為一種持續前進的動力。

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