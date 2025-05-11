瑞莎邀小選手替自己化妝 期待收女兒親筆卡片

韻律體操小選手們替瑞莎（中）妝扮過母親節。（IFCHIC提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕瑞莎受邀拍攝母親節特別企劃影片，意外曝光了自己在家中的真實面貌，她坦言：「跟老公比起來，我比較嚴格。」

瑞莎在影片中，請來瑞星韻律體操小選手們為自己化妝，作為母親節替媽媽打扮的暖身練習，只見4位小女生帶著興奮又專注的神情，替平日習慣淡妝的瑞莎精心打扮，特別是眼妝更加碼用心，成果出爐後讓瑞莎驚呼：「哇！這麼濃的妝，是我要上場比賽了嗎？」小朋友們則甜甜說：「其實我們更喜歡教練平時的淡妝，因為教練本來就很美了。」

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瑞莎透露家中有一個「寶物盒」，專門收藏女兒每年親手寫給她的卡片，「這個盒子是我家最珍貴的東西，我最期待她們寫的卡片，不過我有偷偷聽說今年母親節禮物會加碼，Nika很愛跳舞、Mila很愛唱歌，我覺得她們應該會唱歌、跳舞送給我。」

瑞莎分享，每天最期待的瞬間就是回家，兩個女兒總會興奮衝過來，抱著她大喊：「媽媽，妳回來了！」甜蜜互動讓她感到無比幸福。

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