晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瑞莎邀小選手替自己化妝 期待收女兒親筆卡片

韻律體操小選手們替瑞莎（中）妝扮過母親節。（IFCHIC提供）韻律體操小選手們替瑞莎（中）妝扮過母親節。（IFCHIC提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕瑞莎受邀拍攝母親節特別企劃影片，意外曝光了自己在家中的真實面貌，她坦言：「跟老公比起來，我比較嚴格。」

瑞莎在影片中，請來瑞星韻律體操小選手們為自己化妝，作為母親節替媽媽打扮的暖身練習，只見4位小女生帶著興奮又專注的神情，替平日習慣淡妝的瑞莎精心打扮，特別是眼妝更加碼用心，成果出爐後讓瑞莎驚呼：「哇！這麼濃的妝，是我要上場比賽了嗎？」小朋友們則甜甜說：「其實我們更喜歡教練平時的淡妝，因為教練本來就很美了。」

瑞莎透露家中有一個「寶物盒」，專門收藏女兒每年親手寫給她的卡片，「這個盒子是我家最珍貴的東西，我最期待她們寫的卡片，不過我有偷偷聽說今年母親節禮物會加碼，Nika很愛跳舞、Mila很愛唱歌，我覺得她們應該會唱歌、跳舞送給我。」

瑞莎分享，每天最期待的瞬間就是回家，兩個女兒總會興奮衝過來，抱著她大喊：「媽媽，妳回來了！」甜蜜互動讓她感到無比幸福。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中