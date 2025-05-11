澎恰恰淡定回應金主指控 像看八點檔

澎恰恰（右）與陳亞蘭搭檔主持「2025真愛秀 藍寶石大歌廳」演唱會。（高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕澎恰恰、陳亞蘭攜手主持「2025真愛秀 藍寶石大歌廳」演唱會，昨起連續兩天在高流登場，深陷債務紛擾的澎恰恰近日遭「金主們」出面控訴，直指被他牽連，甚至被黑道追殺，對此他受訪淡定回應：「坦白說我也沒聽過，這樣好像在看八點檔連續劇！」

昨晚陳亞蘭忍不住笑虧搭檔澎恰恰：「（誰叫）你欠那麼多錢！」隨後也表達感謝，「其實是澎恰恰牽線帶我進入電視節目，合約還備註一定要有澎恰恰，他是我的啟蒙老師。」

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澎恰恰被金主控訴仍欠債近台幣8000萬，對此他沒有正面回應，「數字的問題我真的不知道」，希望先把這兩場演唱會做好，之後再來釐清。

高流攜手群星打造「寶島金曲之夜」，首日卡司包括鄭進一、曹雅雯、邵大倫、潘越雲、袁小迪、王彩樺、陽帆、林淑容等藝人輪番登台，陪伴粉絲歡慶母親節。

台語歌后曹雅雯登上藍寶石獻唱動人情歌。（高流提供）

台語歌后曹雅雯深情獻唱《一生平安》、《思念的歌》，更與金鐘戲王陳亞蘭共組CP，重新演繹《嘉慶君遊臺灣》的片尾曲《遊臺灣》，現場尬起RAP掀高潮。

曹雅雯前陣子被來自新加坡的狂粉糾纏，昨晚受訪面露驚恐，透露該名歌迷也有來到現場，經工作人員通報後已被阻擋在場外，她近來愈來愈瘦，透露厭食症的狀況有好轉，身體較舒服些。

美聲天后潘越雲特別選唱《幾度夕陽紅》要向已故的瓊瑤致敬，她特別談到：「瓊瑤老師的作品陪伴很多人，也讓我年輕時的音樂旅程充滿夢幻的起點。」身為「高雄女兒」的潘越雲，首度登上藍寶石舞台獻唱，認為別具意義。

王彩樺架勢十足，被壯碩舞者扛著出場。（高流提供）

保庇天后王彩樺精彩重現與黃明志合作的新歌《蛇出來了》，更與袁小迪深情對唱台語歌曲《男人情女人心》，現場氣氛熱烈，主持人澎恰恰忍不住打趣他們是最老的CP組合。

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