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沈文程5聲道放送驚喜 感動宣布明年加場

沈文程在台北開唱，熱情陪伴歌迷慶祝母親節。（記者陳奕全攝）沈文程在台北開唱，熱情陪伴歌迷慶祝母親節。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕今天是母親節，雙金歌王沈文程昨在TICC開唱提前陪伴台北歌迷同歡，國、台、原、英、日「五聲道」金曲連發，嘴甜說：「大家孝敬媽媽進場來聽我唱歌，從下午開心到晚上，結束剛好帶媽媽去吃母親節燭光晚餐，是最完美的行程安排！」更宣布明年5月還會在台北及台中舉辦演唱會，提前向觀眾約定明年見。

這場名為「國際沈文程日」的演唱會，沈文程自前年起跑後，這兩年不斷返場在北中南演出，不只老粉支持，更吸引許多年輕粉絲，讓他感動說：「我只是唱幾首歌，沒想到大家追我追成這樣。」

昨天在台北演唱會，有來自台東的百位鄉親力挺，沈文程熱情選唱《來去台東》、《來去後山》回應，還有鐵粉準備禮物，送上一籃小熊吊飾，讓他喜出望外，直呼：「手機妹，妳來啦。」

爆料張菲隱居花蓮 2026加碼小琉球主題

張菲最喜歡聽沈文程演唱英文歌，昨天他唱到英文經典歌曲《The Temple of the King》時，特別指名要把這首歌送給張菲。

沈文程在台上爆料，張菲這幾年跟他一樣很愛跑花東，追求很chill的生活，笑說綜藝天王比他還屌，已經把戶籍遷到花蓮豐濱去了。

結束台北的演唱會，沈文程今天轉戰台中中興大學惠蓀堂開唱，昨天驚喜宣布，明年5月會舉辦「國際沈文程日 小琉球情歌演唱會」，他搶先唱了全新單曲《小琉球情歌》、《荖葉情歌》，給足粉絲驚喜。

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