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娛樂 最新消息

五月天首登啟德主場館 狂吸18萬粉─環場酷炫LED圖文伴唱 貴人任賢齊台下悄現身

五月天是亞洲第一組登上啟德主場館開唱的樂團。（相信音樂提供）五月天是亞洲第一組登上啟德主場館開唱的樂團。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／香港報導〕五月天再次解鎖指標性場館，從當年小小的live house，再唱上紅館、迪士尼樂園幻想道露天場地，前晚踏上新啟用的香港啟德體育園主場館舉辦「回到那一天」演唱會，4場演出共吸引18萬人朝聖。

五月天大型公仔成了香港民眾爭相拍照打卡的焦點。（相信音樂提供）五月天大型公仔成了香港民眾爭相拍照打卡的焦點。（相信音樂提供）

當五月天從舞台上「Fly to 25TH豪華客機」出場，全場4.5萬歌迷熱情尖叫相迎，開場曲以《OAOA》炒熱氣氛，超高場館天花板也投映出「OAOA」字樣，加上環場LED隨著歌曲變換圖案、文字，讓歌迷看得目不暇給。

巨資打造的啟德主場館開幕後邀請英國天團Coldplay打頭陣演出，五月天則是第一組登上該場館開唱的亞洲樂團。

香港啟德主場館場外打出「五月天」字樣。（相信音樂提供）香港啟德主場館場外打出「五月天」字樣。（相信音樂提供）

從當年在香港小型音樂餐廳表演，到現在唱到大型指標場館，阿信幽默誇讚一路支持的歌迷：「你們眼光精準，但是買股票還是要注意。」

阿信談到：「來到新的地方，好像開啟一段新的戀情。很多回憶、很多場景，還記得打雷的日子，下雨的日子，不能繼續唱的日子，也許以後不會再有。謝謝你們陪我們在風雨中，在雷聲交加中一起走到這裡，也許有一天五月天不會再有這麼多人喜歡，要把這地方讓出來，但只要還有一個人願意聽，五月之約就還在。」

五月天每首歌曲都會搭配最酷炫的燈光、視訊設計，唱《戀愛ING》時，光束投射出LOVE字樣滿場跑，唱《成名在望》時滿天曼陀羅花也震撼全場，歌迷大讚太美了！

任賢齊現身觀眾席，五月天對他充滿感謝。（相信音樂提供）任賢齊現身觀眾席，五月天對他充滿感謝。（相信音樂提供）

登上全新場館，五月天「貴人」任賢齊也在首場就來見證他們的重要時刻，阿信透露早年剛來到香港，很多人都還不知道五月天是誰，還以為是「五月花衛生紙」，是任賢齊帶著他們到處跑宣傳，阿信當場唱起任賢齊《對面的女孩看過來》，並對著任賢齊說：「先說好，以後小齊哥來啟德，五月天要來伴奏一段，唱一整段。」搶先約定以後要當任賢齊嘉賓。

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