泰版《鬼家人》嗨會台粉 教跳鋼管舞《鬧泰大》

《冥婚鬧泰大》人氣泰星PP Krit（左）與Billkin前進戲院會粉絲。（金盞花大影業提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國電影《冥婚鬧泰大》改編自台片《關於我和鬼變成家人的那件事》，雙男主角「BKPP」Billkin、PP Krit及監製班莊、導演查揚諾旋風來台宣傳，Billkin在見面會上演「鋼管舞教學」，抓管、勾腿、旋轉一氣呵成，PP Krit則準備發光的紅色耳環，象徵票房長紅。

Billkin和PP Krit現場示範跳鋼管。（金盞花大影業提供）

BKPP昨結束四天三夜的台灣行，他們光是最後兩天就跑了6場戲院活動，逾千張電影票全數售罄，現場不僅應援牌齊發，甚至有人穿上片中的粉紅戲服前來，粉絲更大合唱電影主題曲，讓BKPP超級感動，也加入一起演唱，氣氛溫馨。

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有粉絲發問：「如果是人生最後一天，BKPP想對對方說什麼？」PP Krit感性表示：「謝謝我們一起創造的回憶，最後一天其實沒有特別，因為每天都很特別！」Billkin則回應：「我們兩人的相處沒有留下遺憾，認識之後每一天都很有價值，就盡全力享受當下時光。」《冥婚鬧泰大》已在台上映。

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