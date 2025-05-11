晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰版《鬼家人》嗨會台粉 教跳鋼管舞《鬧泰大》

《冥婚鬧泰大》人氣泰星PP Krit（左）與Billkin前進戲院會粉絲。（金盞花大影業提供）《冥婚鬧泰大》人氣泰星PP Krit（左）與Billkin前進戲院會粉絲。（金盞花大影業提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國電影《冥婚鬧泰大》改編自台片《關於我和鬼變成家人的那件事》，雙男主角「BKPP」Billkin、PP Krit及監製班莊、導演查揚諾旋風來台宣傳，Billkin在見面會上演「鋼管舞教學」，抓管、勾腿、旋轉一氣呵成，PP Krit則準備發光的紅色耳環，象徵票房長紅。

Billkin和PP Krit現場示範跳鋼管。（金盞花大影業提供）Billkin和PP Krit現場示範跳鋼管。（金盞花大影業提供）

BKPP昨結束四天三夜的台灣行，他們光是最後兩天就跑了6場戲院活動，逾千張電影票全數售罄，現場不僅應援牌齊發，甚至有人穿上片中的粉紅戲服前來，粉絲更大合唱電影主題曲，讓BKPP超級感動，也加入一起演唱，氣氛溫馨。

有粉絲發問：「如果是人生最後一天，BKPP想對對方說什麼？」PP Krit感性表示：「謝謝我們一起創造的回憶，最後一天其實沒有特別，因為每天都很特別！」Billkin則回應：「我們兩人的相處沒有留下遺憾，認識之後每一天都很有價值，就盡全力享受當下時光。」《冥婚鬧泰大》已在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中