辛叡恩萌獻愛你 不敢當小全智賢 小涎鎮囂張秀台語甘安捏

辛叡恩親和力十足，在見面會上誠意滿滿，非常寵粉。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕韓星辛叡恩昨首度在台舉行見面會，被問到有著「小全智賢」綽號一事，她表示不敢當，因為全智賢太棒又太漂亮，直呼︰「我哪敢啊！」台粉則大喊「妳超美」給她鼓勵，讓辛叡恩十分感激。

難得來台，辛叡恩分享吃了芒果冰、小籠包及雞排，還比出代表好吃的大拇指。而現場粉絲也教辛叡恩各種流行語，包括「要確餒」、「甘安捏」等等，辛叡恩說出「甘安捏」時宛如八點檔演員般的囂張表情，笑翻眾人。

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辛叡恩在見面會上放送各種愛心，模樣十分可愛。（記者王文麟攝）

過去傳出辛叡恩原本要加入女團，不過辛叡恩稱加入JYP之後，就是以演員身分培訓，還反問粉絲：「你們明明就知道我跳舞如何！」儘管如此，她還是盡力大跳女團舞，還獻唱王心凌的《愛你》，可愛又俏皮獲得滿堂彩。

辛叡恩演出改編自《不能說的‧秘密》的電影《給我一首琴的時間》，現場不僅重現片中都敬秀喊她的名場面，她還學著宋慧喬大喊：「太帥了！涎鎮！」

因為她為人所知的角色正是《黑暗榮耀》的小涎鎮，首次演反派的她希望能夠讓大家感到恐懼，沒想到卻因此被朋友的媽媽列為拒絕往來戶，可見她演得相當好。

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