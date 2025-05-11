李安25年後重溫《臥虎藏龍》很驕傲 愛的抱抱章子怡讚美最上鏡演員

電影《臥虎藏龍》上映25週年，日本導演是枝裕和（左起）現身力挺，與李安、章子怡一同合影。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《臥虎藏龍》上映25週年，導演李安、「玉嬌龍」章子怡昨天在洛杉磯奧斯卡電影博物館齊聚，日本導演是枝裕和也現身力挺，章子怡曾透露李安在片場從不擁抱她，昨天李安給了她大大的擁抱，還親吻她的臉頰，讓章子怡大喊︰「這是愛。」

《臥虎藏龍》是首部入圍奧斯卡10項大獎的外語片，最後抱走最佳外語片等4項大獎，堪稱迄今最偉大的華語片之一。李安分享，當完成了一部電影之後，就不想要再看了，只留下了某種印象和記憶，自己總是在找尋下一部電影；不過隨著年齡增長，李安稱自己70歲了，許多回顧展、終身成就獎找上門，必須得再次重溫。

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李安（左）當年對章子怡很嚴厲，如今大讚章子怡是最好拍的女演員。（達志影像）

今年是《臥虎藏龍》問世25週年，李安幽默說：「這部電影比我想像的還要好，我應該很驕傲！」此話一出獲得全場掌聲。

章子怡當年演出玉嬌龍一炮而紅，她回憶起當時全神貫注在工作上，一心一意只想做到最好，希望讓李安感到OK且開心。章子怡感嘆這一切已無法重來，「我多幸運能夠成為這部電影的一部分，真的非常感激。」

章子怡（左）妙語如珠，數度逗笑李安。（法新社）

當年章子怡並非玉嬌龍的首選，且李安對章子怡很是嚴厲，如今25年過去，李安大讚她是自己職業生涯中遇到「最上鏡」的人，攝影機非常喜歡她，不管怎麼拍都好看，章子怡笑說：「你好喜歡我喔！現在我終於知道了。」笑翻眾人。

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