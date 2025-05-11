（新片搶鮮看）一場韓式《囍宴》 一部當代視角的創作冒險 致敬李安經典作

凱莉瑪麗陳（左起）、莉莉葛萊史東、韓基燦、楊伯文在《囍宴》飾演兩對同志伴侶。（UIP提供）

記者許世穎／專題報導

「台灣之光」李安1993年經典作品《喜宴》問世30年後，韓裔導演安德魯安推出全新版本的《囍宴》，不只對經典致敬，更是一場充滿當代視角與情感張力的創作冒險，以幽默溫暖的語言描繪一群彼此選擇為家人的朋友，如何在家庭期待、酷兒身分與文化認同之間，找尋自己的位置。

★財閥奶奶出招 打亂雙贏交易

故事從一場「雙贏交易」展開，凱莉瑪麗陳飾演的安琪拉與莉莉葛萊史東飾演的伴侶李歷經多次試管嬰兒失敗，卻苦於無力負擔新的療程。此時由韓星韓基燦飾演的好友珉提出一個提案，如果安琪拉願意與他假結婚，幫助他取得綠卡，他將資助李的醫療費用。

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韓基燦（左起）在《囍宴》中被祖母尹汝貞要求，和凱莉瑪麗陳舉行韓式婚禮。（UIP提供）

原來珉來自財力雄厚的韓國財閥家庭，卻因學生簽證即將到期而陷入身分危機，同時他也深愛著楊伯文飾演的另一半。原以為可以低調處理，沒想到珉的奶奶突然從韓國飛來探親，不僅對婚事起疑，還堅持要為他們辦一場傳統韓式婚禮。

於是這場計畫瞬間失控，假戲變真辦，鬧劇變囍宴，隨著婚禮日漸逼近，4位主角之間的情感也悄然起了變化，當愛、責任與認同錯綜交織，他們是否能誠實面對自己的選擇與渴望？

★作品貼近現在 有血有肉有創意

電影集合跨世代卡司，華語和韓國影壇兩位重量級影后陳沖與尹汝貞也參與演出，無論是世代間的衝突與溫情，或情感中的幽默與無奈，都在演員細膩演出下顯得格外動人。導演安德魯以細膩的筆觸，在笑聲與眼淚之間勾勒出家人之間難以言說的牽絆。

陳沖（右起）在《囍宴》飾演凱莉瑪麗陳的母親，對於她和莉莉葛萊史東的關係非常開明。（達志影像）

李安的老搭檔詹姆斯夏慕斯作為原版與新版的製片兼共同編劇，回憶起當年《喜宴》在1993年紐約首映時，觀眾起立鼓掌、熱淚盈眶的場景。他與導演安德魯都強調，儘管新版沿用了部分經典台詞與情節，依然是一部全新的電影，「我們不是要重現當年的成功，而是要創造一個貼近現在、有血有肉的作品，讓今日觀眾感受到自己的經驗被看見、被理解。」

安德魯感性表示：「當年《喜宴》讓我想像自己的未來，現在我想透過這部新版，記錄我們此刻的處境與感受，讓後人知道我們來自哪裡，又走過多遠。」新版《囍宴》堪稱一封獻給家庭、認同與愛的真摯情書，也是一場對「如何成為彼此的家人」的誠懇提問，值得觀眾再次坐下來，靜靜思考。

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