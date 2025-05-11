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《猜猜我是誰解謎》 張秀卿心疼打碎妹妹星夢 擋不住女兒林莉進軍音樂圈

張秀卿非常疼愛寶貝女兒林莉（右），更栽培她到美國學音樂。（豪記提供）張秀卿非常疼愛寶貝女兒林莉（右），更栽培她到美國學音樂。（豪記提供）

記者陽昕翰／專訪

張秀卿出道超過40年，她說：「我這一生都在唱歌，從小時候唱到現在，從來都沒有後悔過。」歌唱讓她有能力照顧家人，她卻很反對自己的妹妹甚至是女兒當藝人，直說過程真的太辛苦。

回首出道以來的辛酸，包括學生時代被眼紅的同學欺負霸凌，高二簽約新東家，還因為外型被嫌棄，上電視節目唱歌卻沒辦法露臉，只能黯然躲在幕後演出。

張秀卿忍不住自嘲：「高中是我最胖的時候，我真的是又土又胖又沒自信，唱片公司願意簽下我，真的是因為我太會唱歌了。」當時的她為了生計還得做廣播員、到餐廳當服務生打工，每個月按時寄生活費回家。

張秀卿資助妹妹（左）到夏威夷唸書。（豪記唱片提供）張秀卿資助妹妹（左）到夏威夷唸書。（豪記唱片提供）

張秀卿透露，她的妹妹也很會唱歌，為了打碎妹妹的星夢，等到她開始賺錢後，就資助了台幣500萬供妹妹到夏威夷讀大學，不希望妹妹當藝人。

只是愛唱歌真的會遺傳，張秀卿笑說現在卻擋不住寶貝女兒林莉想要當音樂人的夢想。

林莉畢業於伯克利音樂學院，今年更以創作歌曲《Toy》勇奪「Great American Song Contest」（偉大美國歌曲創作大賽）R&B / 嘻哈類第二名，非常風光，目前仍在美國的音樂圈發展。

談起寶貝女兒，張秀卿滿是驕傲，透露她現在已經轉念，希望林莉能做自己有興趣的工作，認為人生不要留下遺憾，也期待未來能跟女兒一起在音樂上合作。

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