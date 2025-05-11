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娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》張秀卿參賽必贏 貧困農家女靠金嗓翻身

出道超過40年的張秀卿，對於人生首場大型個唱充滿期待。（記者潘少棠攝）出道超過40年的張秀卿，對於人生首場大型個唱充滿期待。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

台語歌后張秀卿是屏東恆春人，她自幼家裡貧困，從小就要幫忙媽媽務農，受訪回憶：「每天放學就要去放牛啊！還要撿牛糞回家施肥，為了跟鄰居小孩搶牛糞還時常打架。」所幸她靠著唱歌翻轉人生，能夠照顧好家人，更是她成就感的來源。

張秀卿11歲時發行首張專輯的封面照。（張秀卿提供）張秀卿11歲時發行首張專輯的封面照。（張秀卿提供）

《六燈獎》得第一  11歲發行首張專輯

張秀卿透露，媽媽個性傳統，以前非常反對她拋頭露面參加唱歌比賽，而她從小就有滿滿的表演慾，「媽媽反對我唱歌，我就拜託鄰居阿姨帶我去參加比賽。」回憶兒時都是唱《梅花》、《中華民國頌》、《 國家》等愛國歌曲，只要她參加比賽必定都會拿下冠軍。

張秀卿自豪表示，當年她先稱霸恆春的鄉鎮，光靠獎品就得到洗衣機、冰箱及電扇等高級家電，家人終於不再反對她唱歌，爸爸還時常帶她去比賽。

張秀卿小時候就很喜歡笑。（豪記唱片提供）張秀卿小時候就很喜歡笑。（豪記唱片提供）張秀卿小時候就是歌唱比賽常勝軍，跟大哥合照。（豪記唱片提供）張秀卿小時候就是歌唱比賽常勝軍，跟大哥合照。（豪記唱片提供）

張秀卿在國小五年級時，到高雄參加選秀節目《六燈獎》的海選，當時超過萬人報名只有她獲選，更有機會到台北的攝影棚錄影，甚至里長、鎮長都到她家裡貼紅布條，誇讚她是「恆春之光」。

張秀卿獲得冠軍，隨後被唱片公司簽下，11歲就發行了首張專輯，正式踏足歌壇。當年她每天都要到夜市叫賣專輯，可惜唱片公司最終經營不善倒閉，她只好重返校園唸書。

張秀卿24歲勇奪人生首座台語歌后。（豪記唱片提供）張秀卿24歲勇奪人生首座台語歌后。（豪記唱片提供）

★24歲封后嘗到走紅滋味 感謝伯樂林垂立

張秀卿高中就讀服裝科，卻沒有放棄歌唱的夢想，她毛遂自薦尋覓發片機會，狂寄自己的卡帶到唱片公司，而好歌聲也被飛羚唱片相中，在試唱時選唱龍千玉的《不如甭熟悉》驚豔全場，也成了羅時豐、林淑容的小師妹。

張秀卿剛出道時身形較為圓潤。（豪記唱片提供）張秀卿剛出道時身形較為圓潤。（豪記唱片提供）

張秀卿在22歲那年就唱到了自己的歌壇代表作《車站》，隨後再以專輯《想厝的心情》打敗黃乙玲、李翊君等強勁對手，奪下第六屆的台語歌后，當年她才24歲，終於嘗到了走紅的滋味。

張秀卿感激的說：「要特別感謝我的伯樂林垂立老師，他始終鼓勵著我，要我不要氣餒再試試看，如果沒有他，也不會有現在的我。」

出道超過40年，張秀卿今年發行了新專輯《阿桃》，8月23日還要在大台南會展中心舉辦「辣妹駕到演唱會」，首開個唱的她第一時間就力邀恩師林垂立到場，預告還會有驚喜的演唱會嘉賓。

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