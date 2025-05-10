張文綺帶媽遊歐一路狂奔 曾莞婷遺失手機搞烏龍

張文綺（左起）、曾莞婷、徐凱希在扎格雷布合影。（時代創藝提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕張文綺、徐凱希近日相約帶著爸媽赴克羅埃西亞旅遊，與曾莞婷同行，橫跨四國、行程緊湊，每人花費約12萬元。飛行近18小時，大夥笑說跟團作息規律反而變胖，張文綺則自嘲是「奔跑型導遊」，為了幫兩人找回遺失物品不斷狂奔。

張文綺（左）與媽媽在維也納合照。（時代創藝提供）

這趟旅程是徐凱希第一次和爸爸出國，徐凱希也分享這次旅程中對父親的新認識，提到爸爸過去曾是柏克萊大學的公費留學生、英文流利，甚至能與當地導遊暢聊，「這次才發現我爸話很多！」

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張文綺此行帶著媽媽出遊，負責張羅媽媽大小需求，展現滿滿孝心，而身兼「主揪」的她也不忘照顧好友們，有次徐凱希將圍巾忘在餐廳，還是張文綺飛奔去拿回來；她在維也納幫曾莞婷拍完美照後，走了一段路曾莞婷突然發現手機遺失，張文綺再度開啟「狂奔模式」四處尋找，「結果居然是在我褲子口袋！」憶起這趟旅途，張文綺也笑說自己因此運動量很夠。

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