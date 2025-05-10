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娛樂 最新消息

謝佳見助攻《這一攤》 大馬賣刈包麵線遇雨神

禾浩辰（後排左起）、謝佳見、胡宇威、苗可麗（前排右起）、蔡凡熙、蔡昌憲到馬來西亞擺攤。（三立提供）禾浩辰（後排左起）、謝佳見、胡宇威、苗可麗（前排右起）、蔡凡熙、蔡昌憲到馬來西亞擺攤。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰與蔡凡熙拍攝三立、華視實境節目《我們這一攤2》，最新一集他們遠赴馬來西亞，挑戰在當地街頭市集擺攤，要以刈包與麵線征服異國味蕾，馬來西亞藝人謝佳見熱情支援，不僅擔任導遊與翻譯，更大方充當「擺攤工讀生」，還帶著眾人大啖道地馬式料理。

謝佳見（右）慘遭雨淋、蔡昌憲（左）急上前救場。（三立提供）謝佳見（右）慘遭雨淋、蔡昌憲（左）急上前救場。（三立提供）

胡宇威表示，這是他第一次真正深入馬來西亞街頭文化，「光是吃，就讓我大開眼界。」然而擺攤之路並不總是順遂，正當大家備妥食材準備開賣時，天公不作美，夜市現場棚頂突然漏水，導致食材面臨「雨淋危機」。

謝佳見在帳棚下首當其衝被淋濕，場面一度混亂，藝人們緊急應對、全員上陣護食材，展現出團隊默契與臨場反應。苗可麗也感性表示：「我們每次拍攝都要靠當地朋友幫忙，真的很感謝佳見和團隊，讓我們在異鄉也能安心做出屬於台灣的味道。」

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