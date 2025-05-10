葛西瓦糗被誤認Matzka 沖繩下船直衝國際通

葛西瓦爆料才登上郵輪，自己就被民眾誤認成是Matzka。（東南美娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕葛西瓦日前享受郵輪之旅，他笑稱登船第一天，就被熱情旅客誤認成是Matzka，傻眼說：「我已經習慣了啦，後來發現民眾好像也沒有想要拍照了啦。」而他這次獨自出遊上工，抵達沖繩時不忘衝到國際通幫家人補貨採買。

對於郵輪初體驗，葛西瓦笑說：「感覺會一直震動，也非常興奮，是蠻好的體驗。」更自爆因為黝黑外型，船上好多國外的工作人員，一見到他們幾乎都講英文，但他根本聽不懂，笑曝「我們3個人吃飯，卻都點成了6人份。」慶幸食物非常好吃。

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葛西瓦難得跟Matzka、巴大雄一起出遊兼上工，巴大雄被公認是酒量最好，而Maztka很怕暈船，老早就先吞了暈船藥，敬業的他更表示：「演出前是不喝的，試過了效果不好，會講心裡話。」

汝妮是唯一代表台灣到巴黎奧運放歌的DJ，她首次到郵輪表演，還邀約家人一起同行，不忘準備性感的比基尼要到泳池放鬆。

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