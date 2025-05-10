晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葛西瓦糗被誤認Matzka 沖繩下船直衝國際通

葛西瓦爆料才登上郵輪，自己就被民眾誤認成是Matzka。（東南美娛樂提供）葛西瓦爆料才登上郵輪，自己就被民眾誤認成是Matzka。（東南美娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕葛西瓦日前享受郵輪之旅，他笑稱登船第一天，就被熱情旅客誤認成是Matzka，傻眼說：「我已經習慣了啦，後來發現民眾好像也沒有想要拍照了啦。」而他這次獨自出遊上工，抵達沖繩時不忘衝到國際通幫家人補貨採買。

對於郵輪初體驗，葛西瓦笑說：「感覺會一直震動，也非常興奮，是蠻好的體驗。」更自爆因為黝黑外型，船上好多國外的工作人員，一見到他們幾乎都講英文，但他根本聽不懂，笑曝「我們3個人吃飯，卻都點成了6人份。」慶幸食物非常好吃。

葛西瓦難得跟Matzka、巴大雄一起出遊兼上工，巴大雄被公認是酒量最好，而Maztka很怕暈船，老早就先吞了暈船藥，敬業的他更表示：「演出前是不喝的，試過了效果不好，會講心裡話。」

汝妮是唯一代表台灣到巴黎奧運放歌的DJ，她首次到郵輪表演，還邀約家人一起同行，不忘準備性感的比基尼要到泳池放鬆。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中