巴大雄登郵輪曝老婆「旅費只給3千」-Matzka領軍嗨翻雷鬼趴

Matzka擔任壓軸，看到民眾跳進泳池招認被嚇到了。（東南美娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由原住民歌王Matzka領軍，台灣第一個雷鬼郵輪派對，前晚在探索星號熱鬧登場，包括巴大雄、葛西瓦、潮州土狗等音樂人登台，巴大雄全球首唱話題新歌《舅媽》，壓軸的Matzka看到民眾嗨到跳進泳池當場傻眼，受訪更鬆口與好友巴大雄超過20年的交情。

巴大雄首唱話題新歌掀高潮。（東南美娛樂提供）

新歌《舅媽》成績亮眼 巴大雄加碼唱《放進去一下下》

巴大雄擔任前晚的開場表演，受訪透露老婆大人沒有同行，只給了他台幣3千元的旅費，讓他只能到賭場走走看看，下回打算約老婆一起愛之旅。

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開場巴大雄帶來《最粗的戀人》，他笑喊：「被你們的尖叫聲嚇到了，我最近變瘦，褲子都快要掉了。」

全台灣首創的雷鬼郵輪派對，在麗星郵輪探索星號登場。（東南美娛樂提供）

現場帶來話題新歌，希望所有旅客一起釋放壓力，不忘力邀3名幸運粉絲上台互動，跟著他一起在船上嗨跳《那位太太》。

巧的是，巴大雄在派對鼓吹旅客多支持新歌《舅媽》，沒想到MV點閱9天就衝破了百萬點擊，讓他非常感動，演出最後不忘帶來成名曲《可不可以放進去一下下就好》。

Matzka唱到《不想分享你的愛》時打趣喊話：「要跳囉！」現場真的有歌迷嗨到直接跳下泳池，氣氛嗨翻。

身材火辣的DJ Bubble登上郵輪播歌。（東南美娛樂提供）

全台首場雷鬼郵輪趴 超火辣DJ接力放歌

提到與好友巴大雄認識超過20年，Matzka透露從學生時期就認識對方，爆料巴大雄以前留著一頭長髮，看起來就像是齊秦，甚至有「花蓮王力宏」的稱號。

對此，巴大雄招認當年做工時，就很常參加工廠的歌唱比賽，成績都很不錯，還幽默自封自己應該是「工廠陶喆」，對於自己的歌喉頗有自信。

前晚還有超火辣的DJ Bubble以及汝妮、賴皮接力放歌，派對一路嗨到午夜才結束。對於首開先例，舉辦全台首次的雷鬼郵輪派對，麗星郵輪副總裁徐牧柔表示，想要顛覆大眾對郵輪的印象，希望能年輕化，吸引更多年輕人到船上體驗，期待未來還能舉辦海上音樂祭。

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